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Экономика

"Создание ТОР в Сарове даст мощный импульс развитию экономики Нижегородской области", - Евгений Люлин

28 апреля 2017 15:39  [39] Экономика
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Создание территории опережающего развития (ТОР) в Сарове даст мощный импульс развитию экономики Нижегородской области", - заявил вице-губернатор Евгений Люлин журналистам 28 апреля 2017 года.

"Это не рядовое событие. Несмотря на то, что это не первая в РФ территория развития и не все они эффективны, мы рассчитываем, и у нас есть для этого все основания, что это даст мощный новый импульс развитию экономики и промышленности нашего региона", - отметил Люлин.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 20 апреля подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития в Сарове. Установлено, что в ТОР "Саров" применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. Создание территории в 2017–2020 годах будет финансироваться за счет внебюджетных источников.

Как рассказал вице-губернатор, работать на этой площадке уже изъявили желание порядка 20 инвесторов. Среди них ВНИИЭФ, компании "Нижфарм", "Гранком", "Промавтоматика-Саров", "Консар". Ориентировочный объем инвестиций составит около 8 млрд рублей. Планируется создать почти 2 тысячи высокотехнологичных рабочих мест за два-три года. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды должны составить более 10 млрд рублей за 10 лет.

По словам Евгения Люлина, площадка находится непосредственно на территории Сарова. "Мы будем думать о ее расширении, но это уже будут новые объекты, они потребуют времени и капиталовложений", - подчеркнул вице-губернатор.

Он также отметил, что компании, которые будут работать на этой территории, получат существенные льготы. Так, налог на прибыль в федеральный бюджет в течение пяти лет будет нулевым, в региональный бюджет – не более 5% (в настоящее время 18%), во внебюджетные фонды – 7,6% в течение десяти лет.

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