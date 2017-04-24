Председатель ЗС НО Евгений Лебедев решил выделить средства на приобретение костюмов для ансамбля "Ясынка" Общество

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель ЗС НО Евгений Лебедев пообещал выделить средства на приобретение сценических костюмов для вокального ансамбля "Ясынка" в Борском г.о. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ регионального парламента.

Согласно информации, 28 апреля 2017 года в селе Кантаурово городского округа г. Бор председатель ЗС НО провел прием граждан по личным вопросам.

Так, к спикеру регионального парламента обратилась директор Кантауровского социально-культурного комплекса. Она попросила оказать материальную помощь на приобретение сценических костюмов для вокального ансамбля "Ясынка". По данному вопросу Евгений Лебедев принял решение о выделении средств.

В числе обратившихся была и семья ребенка-инвалида. Они просили депутата оказать содействие в реабилитации малыша после сложной операции в Москве. По итогам приема было принято решение взять семью на личный контроль и подготовить ходатайство в Министерство здравоохранения Нижегородской области о выделении путевки на санаторно-курортное лечение.

Кроме того, председатель Совета ветеранов села Кантаурово Николай Лотырев обратился к Евгению Лебедеву с вопросом о перезахоронении героя села Кантаурово, первого председателя Кантауровского Сельсовета Ефима Кирилова, трагически погибшего в 1931 году. Сегодня за его могилой бережно ухаживают жители села, школьники. Спикер регионального парламента отметил, что поддержит эту инициативу и окажет помощь.

Председатель совета ветеранов деревни Каликино Анна Чугунова, пришедшая на прием граждан, попросила Евгения Лебедева оказать содействие в вопросе реконструкции стелы.

"Стела в нашей деревне была установлена еще в 1974 году. За это время на ней появились трещины, частично стёрлись имена участников войны. На сегодняшний день, очевидно, что стела нуждается в реконструкции. Евгений Викторович поддержал нашу идею и пообещал оказать необходимую поддержку", - отметила Анна Чугунова

"Мне всегда очень импонирует, когда люди сами проявляют социальную активность. Такие инициативы граждан нужно поддерживать и развивать. В преддверии Дня Победы важно приводить в порядок существующие стелы, обелиски, устанавливать новые, чтобы сохранять и передавать из поколения в поколение память о наших героических отцах, дедах и прадедах. Поэтому мы будем продолжать помогать вести эту работу", - подчеркнул Евгений Лебедев.