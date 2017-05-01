Акция программы "Спасибо от Сбербанка" стартовала в нижегородском метро Бизнес

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Акция программы "Спасибо от Сбербанка" стартовала в метро Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба банка 2 марта 2017 года.



"Аакция программы "Спасибо от Сбербанка" совместно с метро для всех участников программы с бесконтактной картой Сбербанка действует с 1 мая 2017 года по 30 апреля 2018 года. Оплачивая проезд на турникете метро бесконтактной картой Сбербанка, участники программы будут получать дополнительно 20% бонусами "Спасибо" от суммы каждой поездки", - говорится в сообщении.



В пресс-службе уточнили, что Нижний Новгород - единственный российский город, в котором оборудование для бесконтактной оплаты проезда установлено сразу на турникетах всех станций, поэтому участники бонусной программы могут получать бонусы на всем пути следования.



Данная акция позволяет нижегородским держателям бесконтактных карт получать выгоду от каждодневных поездок на метро, копить бонусы и в дальнейшем обменивать их на скидки до 99% у партнеров программы.



Напомним, что Сбербанк и Mastercard запустили оплату проезда в нижегородском метрополитене с помощью банковских карт с 11 апреля 2017 года.



СПРАВКА:

Федеральная бонусная программа "Спасибо от Сбербанка" - крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы "Спасибо от Сбербанка" может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. Сегодня в ней участвуют 27 млн человек. Участники накапливают бонусы "Спасибо" за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные "Спасибо" можно обменивать на скидки в магазинах-партнёрах. Один бонус "Спасибо" равен 1 рублю скидки. В перечень партнёров программы "Спасибо от Сбербанка" сейчас входят крупные федеральные сети и интернет-магазины.