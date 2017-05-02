НРО "ЕР" выступило инициатором акции "Светлый май" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НРО партии "Единая Россия" выступило инициатором акции "Светлый май" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба НРО 2 мая 2017 года.

В рамках акция волонтеры проводят генеральную уборку в квартирах и домах одиноко проживающих ветеранов войны, тружеников тыла и блокадников. Акция продлится до 7 мая. Нижегородские единоросы совместно с социальными службами восьми районов города сформировали список участников войны, которым будет оказана помощь - в нем более ста адресов.



За первую неделю акции волонтеры "Единой России" провели уборку по 57 адресам.

"Пария выступила с идеей и приобрела инвентарь, а недостатка в желающих помочь не было. Инициативу фракции единороссов городской Думы вызвались поддержать более 50 добровольцев", - сказал руководитель местного отделения партии "Единая Россия" в Нижнем Новгороде Денис Страутнек.

В пресс-службе отметили, что "Светлый май" – это не единственное волонтерское мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Например, Молодежная палата городской Думы Нижнего Новгорода организует субботники по благоустройству мемориалов Великой Отечественной войны. Силами волонтеров также проводятся концерты "Навсегда в памяти" в военных госпиталях и домах престарелых. А 9 мая в парке Победы состоится танцевальный вечер с участием духового оркестра, воссоздающий атмосферу победного мая 1945 года.