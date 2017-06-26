"Ежегодно не менее десяти нижегородцев гибнет из-за несанкционированной парковки", - Никита Злобин Общество

Никита Злобин Фото: "Онтранс-НН"

"Ежегодно не менее десяти жителей Нижнего Новгорода гибнет из-за несанкционированной парковки", - заявил генеральный директор ООО "Онтранс-НН" Никита Злобин в ходе рабочего совещания, на котором руководители дорожно-транспортного сектора подвели предварительные итоги работы городских служб эвакуации автомобилей.

Как сообщает пресс-служба "Онтранс-НН", совещание прошло 27 июня 2017 года. На нем прозвучала информация, что согласно статистике, за последние три года удалось повысить безопасность пешеходов на переходах - как в численных показателях, так и в процентом соотношении. Например, с 2013 года по конец 2016 года количество ДТП, произошедших на "зебре", уменьшилось на 37%. А по итогам 2016 года в сравнении с 2014 годом отмечено снижение смертности, зарегистрированной в результате наезда на пешеходном переходе. За два года регуляторам парковочного пространства удалось сократить данный показатель более чем в два раза.

"Конечно, эти цифры утешать не могут. Из-за несанкционированной парковки ежегодно гибнет не менее десяти нижегородцев, переходящих дорогу на пешеходном переходе. Брошенный автомобиль на "зебре" сокращает не только зону видимости участников движения, но и, к сожалению, сокращает чью-то жизнь", - сказал Никита Злобин.

В ходе совещания он также отметил, что о положительных результатах работы службы эвакуаторов может свидетельствовать не только статистика ДТП, но и общее количество автомобилей, перемещенных на штрафстоянку. Ежегодно этот показатель уменьшается на 10-12 тысяч случаев.

"Результат нашей совместной работы с городскими службами эвакуации есть, и, я думаю, это видят сами нижегородцы, движение по улицам стало более свободным, уменьшилось количество заторов, а тротуары, как это не парадоксально звучит, снова стали пешеходными", - отметил старший инспектор по особым поручениям управления ГИБДД ГУВД России по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.

"Безусловно, здесь сработал принцип неотвратимости наказания. Человек, повергнутый взысканию, в следующий раз неоднократно подумает, стоит ли парковаться, допустим, на "зебре" или газоне. Всё это позитивно сказывается на стиле вождения в частности и на безопасности дорожного движения в целом", - добавил он.

СПРАВКА:

Компания "Онтранс-НН" - один из крупнейших регуляторов парковочного пространства в Нижнем Новгороде, работающий в этой отрасли около пяти лет. Ежедневно служба эвакуаторов перемещает десятки автотранспортных средств, попавших в ДТП или ставших причиной дорожного затора. Предприятие имеет более 20 благодарственных писем за помощь в работе по уборке города от снега и ликвидации аварий в сфере ЖКХ.