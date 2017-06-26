Ростелеком
Популярные комментарии за год
01 июня 2017 16:02  [5346] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
05 октября 2016 15:13  [4494] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [4058] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
11 мая 2017 18:18  [3399] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3364] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
28 ноября 2016 17:53  [3247] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
06 июля 2016 15:31  [3212] "Справедливая Россия" рассчитывает получить не менее пяти мандатов по партсписку на выборах в ЗС НО", - Александр Бочкарев
16 января 2017 16:41  [2625] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
12 сентября 2016 15:52  [2500] "Завод Красный Якорь" будет иметь непосредственное отношение к решению задачи освоения Арктики", - Дмитрий Барыкин
21 декабря 2016 16:26  [2389] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
Последние новости рубрики Общество
27 июня 2017 18:25  [71] Нижегородский парк "Швейцария" ожидает ремонта и инвестора
27 июня 2017 18:12  [43] Представители нижегородских вузов не считают проблемой перспективу отмены заочного образования для юристов и экономистов
27 июня 2017 17:56  [66] "Ежегодно не менее десяти нижегородцев гибнет из-за несанкционированной парковки", - Никита Злобин
27 июня 2017 17:25  [168] Вода четырех озер Нижнего Новгорода соответствует нормам для купания по данным на 27 июня
27 июня 2017 17:09  [67] Празднование 215-й годовщины со дня рождения адмирала Нахимова пройдет в Нижнем Новгороде 5 июля
27 июня 2017 16:58  [74] Ростелеком модернизировал систему уличного освещения в Городце Нижегородской области
27 июня 2017 15:47  [189] Более 100 кг раков спасли сотрудники нижегородского Госохотнадзора и полиции в ходе рейда на р.Сура
27 июня 2017 15:14  [113] КТС намерен заменить 4,5 км теплотрасс в Кстовском районе Нижегородской области до сентября 2017 года
27 июня 2017 15:09  [123] Нижегородский КУГИ намерен провести конкурс по отбору оценщика состояния планируемых к реставрации ветхих домов
27 июня 2017 14:19  [163] Число золотых медалистов в Нижегородской области в 2017 году увеличилось на 13%
Общество

"Ежегодно не менее десяти нижегородцев гибнет из-за несанкционированной парковки", - Никита Злобин

27 июня 2017 17:56  [66] Общество
Никита Злобин

Никита Злобин

Фото: "Онтранс-НН"

"Ежегодно не менее десяти жителей Нижнего Новгорода гибнет из-за несанкционированной парковки", - заявил генеральный директор ООО "Онтранс-НН" Никита Злобин в ходе рабочего совещания, на котором руководители дорожно-транспортного сектора подвели предварительные итоги работы городских служб эвакуации автомобилей.

Как сообщает пресс-служба "Онтранс-НН", совещание прошло 27 июня 2017 года. На нем прозвучала информация, что согласно статистике, за последние три года удалось повысить безопасность пешеходов на переходах - как в численных показателях, так и в процентом соотношении. Например, с 2013 года по конец 2016 года количество ДТП, произошедших на "зебре", уменьшилось на 37%. А по итогам 2016 года в сравнении с 2014 годом отмечено снижение смертности, зарегистрированной в результате наезда на пешеходном переходе. За два года регуляторам парковочного пространства удалось сократить данный показатель более чем в два раза.

"Конечно, эти цифры утешать не могут. Из-за несанкционированной парковки ежегодно гибнет не менее десяти нижегородцев, переходящих дорогу на пешеходном переходе. Брошенный автомобиль на "зебре" сокращает не только зону видимости участников движения, но и, к сожалению, сокращает чью-то жизнь", - сказал Никита Злобин.

В ходе совещания он также отметил, что о положительных результатах работы службы эвакуаторов может свидетельствовать не только статистика ДТП, но и общее количество автомобилей, перемещенных на штрафстоянку. Ежегодно этот показатель уменьшается на 10-12 тысяч случаев.

"Результат нашей совместной работы с городскими службами эвакуации есть, и, я думаю, это видят сами нижегородцы, движение по улицам стало более свободным, уменьшилось количество заторов, а тротуары, как это не парадоксально звучит, снова стали пешеходными", - отметил старший инспектор по особым поручениям управления ГИБДД ГУВД России по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.

"Безусловно, здесь сработал принцип неотвратимости наказания. Человек, повергнутый взысканию, в следующий раз неоднократно подумает, стоит ли парковаться, допустим, на "зебре" или газоне. Всё это позитивно сказывается на стиле вождения в частности и на безопасности дорожного движения в целом", - добавил он.

СПРАВКА:
Компания "Онтранс-НН" - один из крупнейших регуляторов парковочного пространства в Нижнем Новгороде, работающий в этой отрасли около пяти лет. Ежедневно служба эвакуаторов перемещает десятки автотранспортных средств, попавших в ДТП или ставших причиной дорожного затора. Предприятие имеет более 20 благодарственных писем за помощь в работе по уборке города от снега и ликвидации аварий в сфере ЖКХ.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
SM Day
Фотофакт
26 июня 2017Свалка мусора на ул.Большая Покровская в Нижнем Новгороде ликвидирована

Анастасия Плужникова

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph