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Спорт

Нижегородская пловчиха Василисса Буйная завоевала три медали на первенстве Европы

01 июля 2017 10:11  [124] Спорт
Василисса Буйная

Василисса Буйная

Фото: Газета "Патриоты Нижнего"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородская пловчиха Василисса Буйная выиграла три медали на первенстве Европы. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания.

В первый день соревнований, которые проходят в Нетании (Израиль) спортсменка выиграла золотую медаль в женской эстафете 4Х100 вольным стилем. Партнершами Василиссы Буйной по команде были Катарина Милутинович, Полина Осипенко и Ирина Кривоногова.

Во второй день соревнований нижегородской пловчихе удалось завоевать сразу две медали. Сначала Буйная стала серебряным призером комбинированной эстафеты 4Х100 вольным стилем, на этот раз партнерами Василиссы выступили Климент Колесников, Владимир Дубинин и Полина Осипенко. Затем нижегородская спортсменка взяла бронзу в заплыве 100 м вольным стилем. Первенство Европы по плаванию стартовало 28 июня и продлится до 2 июля.

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