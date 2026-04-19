"Пари НН" сыграл вничью с московским "Динамо"

18 апреля "Пари НН" принимал на своем поле московское "Динамо".
В начале встречи команды действовали на равных, однако постепенно "Динамо" завладело инициативой, стало чаще угрожать воротам хозяев и открыло счет — 0:1.
Пропущенный гол не изменил план "Пари НН", который продолжил искать шансы в контратаках. На 34-й минуте Сефас прорвался по левому флангу и прострелил на Олусегуна, который сравнял счет — 1:1. До перерыва гости больше владели мячом, но счет не изменился.
Во втором тайме "Динамо" контролировало игру и прижимало хозяев к воротам. За 20 минут до конца Олусегун получил вторую желтую карточку и оставил команду вдесятером.
Несмотря на удаление, "парижане" действовали самоотверженно. Хозяева выстояли и сохранили ничью — 1:1.
Сейчас нижегородцы находятся на 14-м месте таблицы, в их активе 22 очка.
