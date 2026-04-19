Спорт

19 апреля 2026 09:00 Спорт
Пари НН сыграл вничью с московским Динамо

Фото: ФК "Пари НН"

18 апреля "Пари НН" принимал на своем поле московское "Динамо". 

В начале встречи команды действовали на равных, однако постепенно "Динамо" завладело инициативой, стало чаще угрожать воротам хозяев и открыло счет — 0:1.

Пропущенный гол не изменил план "Пари НН", который продолжил искать шансы в контратаках. На 34-й минуте Сефас прорвался по левому флангу и прострелил на Олусегуна, который сравнял счет — 1:1. До перерыва гости больше владели мячом, но счет не изменился.

Во втором тайме "Динамо" контролировало игру и прижимало хозяев к воротам. За 20 минут до конца Олусегун получил вторую желтую карточку и оставил команду вдесятером.

Несмотря на удаление, "парижане" действовали самоотверженно. Хозяева выстояли и сохранили ничью — 1:1.

Сейчас нижегородцы находятся на 14-м месте таблицы, в их активе 22 очка.

Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" вылетел из плей-офф.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

