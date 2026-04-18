Хоккеисты "Торпедо" проведут традиционную встречу с болельщиками 19 апреля Спорт

Хоккеисты нижегородского клуба "Торпедо" проведут традиционную масштабную встречу с болельщиками, посвящённую завершению сезона. Она состоится 19 апреля в 17:00 в торговом центре "Океанис" (0+).

Как подчеркнули в пресс-службе "бело-синих", это отличная возможность увидеть любимых спортсменов, пообщаться с ними и поблагодарить за сезон.

Пришедшие гости смогут лично пообщаться с командой и получить автографы на память.

Напомним, в этом сезоне команда под руководством нового главного тренера Алексея Исакова показала отличные результаты и в плотной борьбе смогла выйти в плей-офф с шестого места Западной конференции -хотя многие спортивные эксперты считали "Торпедо" аутсайдером сезона. В первом раунде нижегородцы уверенно обыграли череповецкую "Северсталь" с итоговым счётом в серии 4:1.

