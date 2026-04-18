Хоккеисты "Торпедо" проведут традиционную встречу с болельщиками 19 апреля

Фото:
Хоккеисты нижегородского клуба "Торпедо" проведут традиционную масштабную встречу с болельщиками, посвящённую завершению сезона. Она состоится 19 апреля в 17:00 в торговом центре "Океанис" (0+).
Как подчеркнули в пресс-службе "бело-синих", это отличная возможность увидеть любимых спортсменов, пообщаться с ними и поблагодарить за сезон.
Пришедшие гости смогут лично пообщаться с командой и получить автографы на память.
Напомним, в этом сезоне команда под руководством нового главного тренера Алексея Исакова показала отличные результаты и в плотной борьбе смогла выйти в плей-офф с шестого места Западной конференции -хотя многие спортивные эксперты считали "Торпедо" аутсайдером сезона. В первом раунде нижегородцы уверенно обыграли череповецкую "Северсталь" с итоговым счётом в серии 4:1.Соперником "Торпедо" во втором раунде стал магнитогорский "Металлург" - лидер регулярного чемпионата. И хотя на нижегородцев снова никто не ставил в этом противостоянии, они смогли значительно потрепать нервы своим оппонентам. Тем не менее, 17 апреля ХК "Торпедо" завершил выступление в 1/4 плей-офф Кубка Гагарина. В пятом матче серии "Металлург" обыграл нижегородцев в овертайме со счётом 4:3.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+