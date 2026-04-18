Нижегородская "Чайка" вырвала победу у "Омских ястребов" и повела в серии

Нижегородская "Чайка" обыграла "Омских Ястребов" в третьем матче 1/4 финала Кубка Харламова со счётом 3:2. Победитель определился в овертайме.

Игра проходила в Нижнем Новгороде во дворце спорта "Нагорный", на неё собралось более 4,7 тысячи болельщиков.

Уже на четвёртой минуте первого периода хозяева открыли счёт - отличился Владислав Мишин, а за 40 секунд до сирены Сергей Скворцов упрочил преимущество "Чайки".

Во втором периоде гости отыграли одну шайбу, а в третьем сравняли счёт и перевели игру в овертайм. Однако нижегородцам удалось порадовать своих болельщиков: на 5 минуте Ян Мельников забил красивейший гол. К слову, именно Ян стал автором победного буллита в предыдущем матче.

"Омские ястребы" взяли видеопросмотр на положение "вне игры", но арбитры засчитали шайбу.

Эта победа позволила "Чайке" выйти вперёд в серии со счётом 2:1. Напомним, серия длится до трёх побед.

Уже завтра в "Нагорном" состоится четвёртый матч, который может стать решающим и, в случае победы, вывести "бело-синих" в полуфинал плей-офф.