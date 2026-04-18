Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Нижегородская "Чайка" вырвала победу у "Омских ястребов" и повела в серии

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" обыграла "Омских Ястребов" в третьем матче 1/4 финала Кубка Харламова со счётом 3:2. Победитель определился в овертайме.

Игра проходила в Нижнем Новгороде во дворце спорта "Нагорный", на неё собралось более 4,7 тысячи болельщиков.

Уже на четвёртой минуте первого периода хозяева открыли счёт - отличился Владислав Мишин, а за 40 секунд до сирены Сергей Скворцов упрочил преимущество "Чайки".

Во втором периоде гости отыграли одну шайбу, а в третьем сравняли счёт и перевели игру в овертайм. Однако нижегородцам удалось порадовать своих болельщиков: на 5 минуте Ян Мельников забил красивейший гол. К слову, именно Ян стал автором победного буллита в предыдущем матче.

"Омские ястребы" взяли видеопросмотр на положение "вне игры", но арбитры засчитали шайбу.

Эта победа позволила "Чайке" выйти вперёд в серии со счётом 2:1. Напомним, серия длится до трёх побед.

Уже завтра в "Нагорном" состоится четвёртый матч, который может стать решающим и, в случае победы, вывести "бело-синих" в полуфинал плей-офф.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК Чайка Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных