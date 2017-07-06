Первый зам нижегородского сити-менеджера Сергей Миронов высказался за открытые для прессы оперативные совещания Политика

Мария Холкина, Елизавета Солонченко, Сергей Белов и Сергей Миронов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Первый заместитель нижегородского сити-менеджера Сергей Миронов высказался за открытые для прессы оперативные совещания. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода 10 июля 2017 года.



Сегодня сотрудникам мэрии в качестве директора департамента общественных отношений был представлен Роман Амбарцумян. В связи с назначением журналисты поинтересовались у и.о. главы горадминистрации Сергея Миронова – будут ли "оперативки" вновь открыты для прессы.



"Я только за, но по этому вопросу вам лучше разговаривать с Сергеем Викторовичем (Беловым, главой администрации, – прим. НИА "Нижний Новгород"), с новым руководителем департамента. Те вопросы, которые обсуждаются на оперативном совещании - они не секретного характера. Думаю, они интересны и журналистам, и общественности", - отметил Сергей Миронов.



Напомним, что 18 июля 2016 года администрация открыла оперативные совещания для СМИ лишь для протокольной съемки – на совещание на десять минут допускаются только видеооператоры и фотокорреспонденты. Глава администрации Сергей Белов объяснял лишь частичное открытие "оперативок" нежеланием критиковать своих подчиненных публично. До этого они больше года проводились в полностью закрытом режиме – с конца мая 2015 года.



Оперативные совещания в мэрии проходили в открытом режиме для СМИ с 90-х годов. В начале 2006 года мэр города Вадим Булавинов сделал их закрытыми, но в августе того же года посчитал эту меру избыточной, совещания открыли, но была введенааккредитация.



В сентябре 2013 года вопрос закрытия оперативок рассматривался главой горадминистрации Олегом Кондрашовым, однако он эту меру тогда вводить не стал.



В день подписания своего контракта 24 декабря 2015 года вновь назначенный глава горадминистрации Сергей Белов сообщил, что откроет еженедельные оперативки для журналистов в 2016 году. В январе 2016 года администрация Нижнего Новгорода сообщала, что оперативные совещания откроют для журналистов с февраля, поскольку Белов как глава горадминистрации "еще не совсем освоился", и есть ряд сложных вопросов, которые ему хотелось бы решать без присутствия посторонних.