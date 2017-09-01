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Общество

Елизавета Солонченко вручила почетные грамоты лучшим сотрудникам Нижегородской таможни 31 августа

31 августа 2017 18:16  [346] Общество

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила почетные грамоты лучшим сотрудникам Нижегородской таможни 31 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Согласно информации, сегодня глава она приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 495-летию Нижегородской таможенной службы. С юбилеем таможенников поздравили губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, председатель торгово-промышленной палаты области, депутат Гордумы Дмитрий Краснов, зампредседателя Заксобрания Ольга Щетинина, ветераны таможенной службы.

В исторических документах указано, что в Нижнем Новгороде в 1552 году функционировала таможня и собирались по уставной царской грамоте таможенные пошлины определенными, назначенными, на то людьми.

"Наполняемость городского бюджета во многом зависит от вашей работы, поэтому с полной уверенность могу назвать вас коллегами. Мы с вами делаем общее дело: с одной стороны, вы помогаете наполнять бюджет и наводить порядок в городе и области, с другой стороны, я понимаю ответственность муниципальных властей в этой работе. Наша задача - чтобы бренд города был узнаваем, чтобы внешнеэкономические связи развивались, чтобы поток туристов, который мы ждем в 2018 году, стал не пиковым, а только отправной точкой для дальнейшего роста. Я уверена, что мы вместе с этим справимся", - сказала Солонченко в своем приветственном слове.

Сегодня Нижегородская таможня охватывает регион площадью свыше 237 тысяч кв. км, включающий четыре субъекта РФ: Нижегородскую и Кировскую области, Республики Чувашия и Марий Эл. В структуре таможни восемь таможенных постов: Выксунский, Дзержинский, Кстовский, ГАЗ, Аэропорт Нижний Новгород, Кировский областной, Марийский и Чувашский.

Нижегородская таможня - крупнейшая в ПФО: ее доля по начисленным платежам составляет около 30% от всего региона. В Нижегородской таможне оформляется более 30% всех внешнеторговых грузов Приволжья.

В настоящее время в Нижегородской таможне работает около 700 человек. Она обслуживает более 1500 участников внешнеэкономической деятельности. Во внешней торговле Нижегородской, Кировской областей, Республик Марий Эл и Чувашия представлены 130 стран мира.

С начала 2017 года таможней уже перечислено в федеральный бюджет более 19,5 млрд рублей.

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