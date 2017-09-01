Отключение горячей воды пройдёт в Дзержинске Нижегородской области с 11 по 17 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отключение горячей воды пройдёт в Дзержинске Нижегородской области с 11 по 17 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, в этот период АО "Нижегородские коммунальные системы" будет проводить планово-предупредительный ремонт на головном участке магистральных тепловых сетей от Дзержинской ТЭЦ до павильона тепловых сетей №2. "Работы проводятся для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в течение осенне-зимнего периода 2017-2018 годов", - отмечено в пресс-релизе.

В период проведения данных ремонтных работ в соответствии с постановлением администрации города Дзержинска будет отключено горячее водоснабжение потребителей, запитанных от источника Дзержинской ТЭЦ.