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Бизнес

Саровбизнесбанк выпустил для Нижегородского автотранспортного техникума кампусные карты

01 сентября 2017 11:01  [270] Бизнес

Фото: пресс-служба "Саровбизнесбанка"

Саровбизнесбанк выпустил для Нижегородского автотранспортного техникума кампусные карты. Об этом сообщает пресс-служба банка 1 сентября 2017 года.

Согласно сообщению, накануне нового учебного года Саровбизнесбанк начал выдавать кампусные карты преподавателям и студентам Нижегородского автотранспортного техникума. Банковские карты выпущены на базе национальной платежной карты "Мир" и оснащены технологией бесконтактной оплаты.

"Карты работают как привычные дебетовые — на них будут зачисляться стипендия и заработная плата, ей можно расплачиваться в магазинах и интернете. В дополнение к этому карта служит пропуском в корпус техникума, отвечая всем требованиям безопасного доступа на территорию учебного заведения и позволяя вести учет посещаемости студентов", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что функциональность кампусных карт может быть расширена — используемые технологии дают возможность заменить с помощью карты необходимые студенческие документы. "В будущем студенты техникума смогут использовать карту как электронный студенческий и читательский билеты, зачетную книжку, средство оплаты питания на территории учебного заведения. Для активации сервисов требуется лишь создание дополнительной инфраструктуры в корпусе техникума и настройка программного обеспечения", - сообщает пресс-служба банка.

"Этот проект является для нас пилотным. Мы опробовали технологии и возможности новых карт, учли все вопросы, касающиеся безопасности. Успешный запуск кампусной карты в Нижегородском автотранспортном техникуме позволит нам выпускать карты для других учебных заведений нижегородской области", — рассказал вице-президент Саровбизнесбанка Алексей Ливен.

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