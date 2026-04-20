Экономика

Более 5,5 млн рублей выделено на ремонт двух сходов нижегородского метро

Фото: Александр Воложанин

МП "Нижегородское метро" объявило закупки на ремонт кровли лестничных сходов. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Работы планируют провести на сходе №2 станции "Ленинская" и на сходе №5 станции "Чкаловская". Начальная стоимость первого контракта составляет почти 2,5 млн рублей, второго — более 3 млн рублей. В общей сложности на эти цели предусмотрено более 5,5 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 27 апреля, итоги аукционов подведут 30 апреля. В обоих случаях в аукционе могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Согласно техническому заданию, ремонт необходим для устранения протечек, возникших из‑за нарушения герметичности стыков кровли лестничных сходов. Также работы направлены на обеспечение безопасности движения пассажиров.

Подрядчики должны завершить ремонт не позднее чем через 30 рабочих дней с момента заключения договора. При согласовании с заказчиком работы могут быть выполнены раньше установленного срока.

Ранее сообщалось, что новые турникеты планируют установить на станциях "Московская" и "Заречная" за 57,6 млн рублей. 

