Производство картофельных хлопьев за 3 млрд рублей построят в Арзамасе Экономика

В Арзамасе планируют построить завод по переработке картофеля. Информация опубликована на инвестиционном портале Нижегородской области.

Проект предполагает возведение современного предприятия по выпуску картофельных хлопьев. Инициатором выступает АО "Корпорация развития Нижегородской области".

Как отмечается в материалах, территория располагает обширной сырьевой базой, а спрос на готовую продукцию остается стабильным. Кроме того, реализация инициативы может способствовать формированию агрокластера.

Объем инвестиций оценивается в 3,37 млрд рублей. Производственная мощность предприятия составит 22,3 тысячи тонн продукции в год. Планируется создать более 200 рабочих мест.

Срок реализации проекта рассчитан на три года. По прогнозам, ежегодная выручка может достигнуть 3,8 млрд рублей. Внутренняя норма доходности заявлена на уровне 30,5%, чистая приведенная стоимость за десять лет — 3,5 млрд рублей. Ожидается, что проект окупится в течение шести лет.

Для размещения производства потребуется участок площадью пять гектаров. Площадь производственного комплекса составит 504 кв. метра, необходимая мощность энергопотребления — 2 МВт.

