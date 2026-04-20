Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по платежной дисциплине

Нижегородская область заняла девятое место в рейтинге регионов России по уровню просроченной задолженности населения перед банками, сообщает РИА Новости.
По состоянию на 1 марта 2026 года доля просроченной задолженности в регионе составила 3,66%. За год это показатель вырос на 0,34 процентного пункта. Для сравнения, в среднем по стране доля просрочки составляет 4,59%, за год она увеличилась на 0,6 п.п..
В среднем каждый экономически активный нижегородец должен банкам 489 тысяч рублей — это соответствует общероссийскому уровню.
Лидером рейтинга стал Севастополь с самой низкой долей просроченной задолженности. На втором месте — Республика Крым с показателем 3,16%, на третьем — Санкт-Петербург, где доля просрочки составляет 3,23%.
Самая высокая доля просроченной задолженности зафиксирована в Ингушетии — 25,51%. Далее следуют Чечня (14,6%) и Дагестан (14,47%).
Годом ранее Нижегородская область занимала 13-е место в этом рейтинге. Тогда доля просроченной задолженности составляла 3,31%.
