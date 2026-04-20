Нижегородская область сэкономила более 110 млн рублей на мартовских торгах Экономика

В марте 2026 года Нижегородской области удалось сэкономить 110,5 млн рублей по результатам проведённых торгов. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

В течение месяца ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" организовало 80 закупочных процедур на общую сумму 1,6 млрд рублей.

Конкуренция среди участников остается стабильной: в среднем на один состоявшийся лот было подано 5,1 заявки.

По итогам первого квартала объем сэкономленных средств оказался значительно выше. В январе-марте 2026 года экономия достигла 400,2 млн рублей.

С начала года Центр размещения заказа провёл 202 торговые процедуры на 9,1 млрд рублей. В среднем на каждый состоявшийся лот поступило 6,5 заявки.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года экономия на торгах составила 3,7 млрд рублей.