Нижегородская область сэкономила более 110 млн рублей на мартовских торгах

Фото:
В марте 2026 года Нижегородской области удалось сэкономить 110,5 млн рублей по результатам проведённых торгов. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.
В течение месяца ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" организовало 80 закупочных процедур на общую сумму 1,6 млрд рублей.
Конкуренция среди участников остается стабильной: в среднем на один состоявшийся лот было подано 5,1 заявки.
По итогам первого квартала объем сэкономленных средств оказался значительно выше. В январе-марте 2026 года экономия достигла 400,2 млн рублей.
С начала года Центр размещения заказа провёл 202 торговые процедуры на 9,1 млрд рублей. В среднем на каждый состоявшийся лот поступило 6,5 заявки.
Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года экономия на торгах составила 3,7 млрд рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+