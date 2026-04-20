Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Экономика
20 апреля 2026 18:13
Подрядчика модернизации НСА могут внести в реестр недобросовестных поставщиков
20 апреля 2026 16:24
Нижегородская область сэкономила более 110 млн рублей на мартовских торгах
20 апреля 2026 11:28
Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по платежной дисциплине
17 апреля 2026 18:37
Производство картофельных хлопьев за 3 млрд рублей построят в Арзамасе
17 апреля 2026 17:13
Количество супермаркетов в Нижегородской области выросло на 47,2% за пять лет
17 апреля 2026 15:21
Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе проекта "Мама-предприниматель"
17 апреля 2026 13:39
Нижегородские предприниматели приглашаются на тренинг по государственным и муниципальным закупкам
17 апреля 2026 12:47
Глеб Никитин стал первым владельцем нового автомобиля Volga K50
16 апреля 2026 21:00
Нижегородские компании приглашаются к участию в Дне поставщика по направлению "Строительство"
16 апреля 2026 19:00
Комплектующие для хирургических комплексов будут производить в ОЭЗ "Кулибин"
Экономика

Подрядчика модернизации НСА могут внести в реестр недобросовестных поставщиков

20 апреля 2026 18:13 Экономика
Подрядчика модернизации НСА могут внести в реестр недобросовестных поставщиков

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

АО "Объединенный коммунальный оператор" обратилось в ФАС, чтобы внести генподрядчика по модернизации нижегородской станции аэрации ФАУ "РосКапСтрой" в реестр недобросовестных поставщиков. 

Как объяснили в ресурсоснабжающей организации, эксплуатационные службы НСА и контролирующие органы неоднократно фиксировали срывы сроков и претензии к качеству работ. В числе наиболее серьезных случаев — обрушение конструкций первичного отстойника в феврале 2026 года. Также подрядчик представил исполнительную документацию по модернизации первой очереди станции не в полном объеме. 

Кроме того, "ОКО" в одностороннем порядке расторгает контракт с генподрядчиком на модернизацию объекта. Его, напомним, заключили в 2022 году без деления на этапы. Позже проект пришлось разделить на два этапа из‑за его сложности и особенностей технологических процессов. Заказчик намерен отстаивать свою позицию в суде и добиваться возврата части ранее выплаченного и неотработанного аванса. 

Напомним, первый этап реконструкции завершился в декабре 2025 года. На станции были построены и обновлены 50 сооружений. Сейчас на объекте продолжаются пусконаладочные процессы биологической очистки под нагрузкой. А генподрядчик ФАУ "РосКапСтрой" устраняет замечания РосСтройКонтроля и заказчика. В АО "ОКО" подчеркнули, что независимо от исхода споров ФАУ "РосКапСтрой" обязан завершить эту работу, а далее он продолжит нести по проекту гарантийные обязательства. Расторжение договора на это не повлияет.

Также стало известно, что в апреле документация по второй очереди прошла государственную экологическую экспертизу. 

АО "ОКО" Нижегородская станция аэрации Реконструкция
Новости по теме
26 декабря 2025 15:45
Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2030 году
27 октября 2025 12:53
Еще 11 млрд рублей закладывают на реконструкцию Нижегородской станции аэрации
Фоторепортажи
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
19 апреля 2026 15:19
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
