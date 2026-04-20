Подрядчика модернизации НСА могут внести в реестр недобросовестных поставщиков Экономика

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

АО "Объединенный коммунальный оператор" обратилось в ФАС, чтобы внести генподрядчика по модернизации нижегородской станции аэрации ФАУ "РосКапСтрой" в реестр недобросовестных поставщиков.

Как объяснили в ресурсоснабжающей организации, эксплуатационные службы НСА и контролирующие органы неоднократно фиксировали срывы сроков и претензии к качеству работ. В числе наиболее серьезных случаев — обрушение конструкций первичного отстойника в феврале 2026 года. Также подрядчик представил исполнительную документацию по модернизации первой очереди станции не в полном объеме.

Кроме того, "ОКО" в одностороннем порядке расторгает контракт с генподрядчиком на модернизацию объекта. Его, напомним, заключили в 2022 году без деления на этапы. Позже проект пришлось разделить на два этапа из‑за его сложности и особенностей технологических процессов. Заказчик намерен отстаивать свою позицию в суде и добиваться возврата части ранее выплаченного и неотработанного аванса.

Напомним, первый этап реконструкции завершился в декабре 2025 года. На станции были построены и обновлены 50 сооружений. Сейчас на объекте продолжаются пусконаладочные процессы биологической очистки под нагрузкой. А генподрядчик ФАУ "РосКапСтрой" устраняет замечания РосСтройКонтроля и заказчика. В АО "ОКО" подчеркнули, что независимо от исхода споров ФАУ "РосКапСтрой" обязан завершить эту работу, а далее он продолжит нести по проекту гарантийные обязательства. Расторжение договора на это не повлияет.

Также стало известно, что в апреле документация по второй очереди прошла государственную экологическую экспертизу.