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Экономика

Объем построенного жилья в Нижегородской области вырос на 1,6% за семь месяцев 2017 года

01 сентября 2017 13:13  [276] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Объем построенного жилья в Нижегородской области вырос на 1,6% за семь месяцев 2017 года по сравнению с показателем за тот же период прошлого года. Об этом сообщается в материалах на сайте Росстата.

Согласно информации, в Нижегородской области в январе-июле текущего года было построено 613,8 тысячи кв метров жилья, тогда как за аналогичный период 2016 года – 603,8 тысячи кв метров (рост на 1,6%). По объему построенного жилья регион занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе после Татарстана и Башкиии, а также Самарской области. Меньше всего жилья среди регионов округа за семь месяцев 2017 года было построено Республике Мордовия (122,1 тысячи кв метров).

Напомним, в I полугодии 2017 года в Нижнем Новгороде было построено 200,6 тысячи кв метров – 93,8% к аналогичному периоду 2016 года и 36,2 % от общего ввода жилья по области. Напомним также, что план по вводу жилья в Нижегородской области в 2017 году составляет 1,3 млн кв метров, что соответствует уровню прошлого года.

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