Более 150 сотрудников "Газпром газораспределение Нижний Новгород" приняли участие в конкурсе профмастерства Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Более 150 сотрудников из всех отделений и филиалов ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" приняли участие в конкурсе профмастерства "Лучший по профессии" 31 августа 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании.

Согласно информации, этот конкурс в преддверии Дня газовика прошел уже в девятый раз. "Профессиональный праздник – это, прежде всего, прекрасный повод подвести итоги, оценить сделанное и наметить перспективы развития компании. Специалисты должны регулярно соревноваться в профессии. Это позволяет увидеть точки роста, серьезно влияет на самооценку людей. Плюс, такие конкурсы невероятно сплачивают коллектив, и дают представление о том, насколько персонал готов к выполнению сложных задач", - отметил главный инженер ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Александр Доновский.

В номинации "Лучшая бригада аварийно-диспетчерской службы" первое место заняла Центральная аварийно-диспетчерская служба (Нижний Новгород), второе место – филиал компании в Арзамасе, третье место – филиал в Павлове. В номинации "Лучшая бригада по обслуживанию ГРП победителем стала служба "Промгаз" (Нижний Новгород), на втором месте оказался борский филиал, на третьем – Сормовское отделение.

Первое место в номинации "Лучшая ремонтно-восстановительная бригада" досталось филиалу на Бору, второе место – филиалу в Павлове, третье место – филиалу в Сергаче. Лучшим слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования был признан сотрудник Автозаводского отделения компании, второе место досталось слесарю из Нагорного отделения, третье – из Павловского филиала. В номинации "Лучший машинист экскаватора" победил работник автотранспортного управления компании (Нижний Новгород), второе место занял сотрудник из богородского филиала, третье – сотрудник из Павлова.

В общекомандном зачете первое место занял филиал ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в городе Бор, второе – филиал в Павлове, третье и четвертое места поделили между собой филиалы в Богородске и Арзамасе.