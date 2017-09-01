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Общество

"Особенно 1 сентября ждут вчерашние детсадовцы и абитуриенты", - Евгений Лебедев

01 сентября 2017 14:02  [288] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Особенно 1 сентября ждут вчерашние детсадовцы, которые в этом году в первый раз переступят школьный порог, и абитуриенты, которые отныне будут именоваться студентами", - считает председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

"Сегодня начинается новый учебный год. После долгих летних каникул откроют свои двери школы, гимназии, лицеи, колледжи, училища, техникумы, ВУЗы. Этот праздник объединяет всех: и детей, и взрослых. Он приходит в каждый дом, в каждую семью, будит в сердцах людей самые теплые воспоминания", - сказал спикер, поздравляя нижегородцев с наступлением нового учебного года.

"Для вас 1 сентября 2017 года станет началом нового этапа в жизни: новых знаний, новых впечатлений, новых друзей, новых идей, планов и целей, для достижения которых придется потрудиться. Уверен, что под руководством опытных наставников, при поддержке родителей вы сделаете все, чтобы обрести необходимый багаж знаний, который станет надежной основой вашего будущего", - сказал Лебедев, обращаясь к школьникам и студентам.

"Слова огромной благодарности всем учителям и преподавателям за тепло души, доброту и терпение, мудрость и знания, которые вы храните и передаете подрастающему поколению", - обратился председатель Заксобрания в адрес сотрудников учебных заведений региона.

Напомним, что в новом учебном году в Нижегородской области за парты сядут почти 317 тысяч учащихся, в том числе 36 тысяч 367 первоклассников, что на 937 первоклассников больше по сравнению с 2016 годом.

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