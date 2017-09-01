Банк ВТБ финансирует строительство второй очереди химзавода "Корунд-Циан" в Дзержинске Экономика

Фото: пресс-служба ВТБ

Банк ВТБ открыл кредитную линию предприятию ЗАО "Корунд-Циан" (Дзержинск) в размере 70 млн евро на строительство второй очереди завода. Об этом сообщает пресс-служба банка 5 сентября 2017 года.

"Заемные средства будут направлены на финансирование запуска второй очереди завода. Ввод в эксплуатацию второй линии проекта даст возможность предприятию довести суммарную мощность производства цианистых солей до 66 тысяч тонн в год", - говорится в сообщении.

Новое строительство позволит в значительной мере удовлетворить спрос российских золотодобытчиков на эту продукцию и заместить поставки её импортных аналогов.

"Одной из ключевых отраслей для экономики нашего региона является химическая промышленность. Дзержинский производственный кластер, составляющий ее основу, в последнее время активно развивается: здесь открываются новые производства, расширяются и модернизируются существующие", - приводятся в сообщении слова управляющего корпоративным филиалом банка ВТБ в Нижнем Новгороде Игоря Рожковского

"Мы рады поддержать проект ЗАО "Корунд-Циан" по строительству второй очереди производства и надеемся, что наше партнерство позволит клиенту выйти на новый уровень развития бизнеса", - добавил он.

Кредитная линия предоставлена на 10 лет.

Напомним, открытие первой очереди производства ЗАО "Корунд-Циан" в Дзержинске Нижегородской области состоялось в сентябре 2012 года.