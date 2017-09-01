"Приговор Сергею Белову выглядит формальной придиркой, чтобы подвинуть его с занимаемой должности", - Константин Барановский Политика

Константин Барановский Фото: НИА Нижний Новгород

"Приговор Сергею Белову выглядит формальной придиркой, чтобы подвинуть его с занимаемой должности", - заявил гуманитарный технолог Константин Барановский, комментируя итоги рассмотрения уголовного дела в отношении нижегородского сити-менеджера, представленные 5 сентября 2017 года.

"Я не юрист, не стану давать каких-то юридических оценок. Но есть определенные вопросы к процедурным моментам, и сам по себе приговор выглядит формальной придиркой", - отметил он.

По мнению Барановского, справедливость в вопросе с обрушившимся домом по ул. Самочкина "не совсем восторжествовала". "Либо это серьезный проступок и нарушение, либо это рабочая ситуация. Все живы-здоровы, не пострадали, все давно живут в других квартирах и пострадавших нет. С точки зрения политической ситуации, может быть, кто-то начнет сейчас говорить про политический кризис, но никакого политического кризиса нет: город управляем, есть определенный консенсус, понимание, куда и как развиваться городу. В конце концов, есть глава МСУ Елизавета Солонченко, и ее действия на своем посту вызывают если не восхищение, то уважение. Повторюсь, мне кажется это такая формальная причина, за которую кто-то ухватился, уцепился, попытался дестабилизировать ситуацию, но у него не получилось", - отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, Сергей Белов и Надежда Рожкова планируют обжаловать обвинительное решение суда по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина.

После оглашения обвинительного приговора Сергей Белов не стал комментировать возможность своей отставки с поста главы администрации Нижнего Новгорода. Он отметил, что для этого нужно посоветоваться с юристами.