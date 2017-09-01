Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
06 сентября 2017 13:12  [37] Экофестиваль "ЭкоДзерФест" пройдет в Дзержинске Нижегородской области 8 и 9 сентября 2017 года
06 сентября 2017 12:40  [67] Нижегородская администрация утвердила перечень школ для установки системы централизованного оповещения населения
05 сентября 2017 18:35  [93] Нижегородский водоканал завершил капитальный ремонт водопровода на ул. Семашко
05 сентября 2017 17:49  [253] Работы по благоустройству начались на ул. Б.Покровской и на Мещерском озере в Нижнем Новгороде 5 сентября
05 сентября 2017 17:48  [179] Спикер нижегородского парламента Евгений Лебедев принял экзамен у выпускников "Высшей школы государственного управления"
05 сентября 2017 17:26  [415] ООО "Строй-Инвест" займется благоустройством территории вокруг "Дома Каширина" в Нижнем Новгороде
05 сентября 2017 16:58  [214] Комиссия нижегородской Думы по имуществу одобрила передачу в муниципальную собственность здания интерната на ул. Есенина
05 сентября 2017 16:29  [160] Около 60 человек из семи регионов РФ приняли участие в инклюзивном лагере "Я – предприниматель" в Нижегородской области
05 сентября 2017 12:25  [232] Ремонт Театральной лестницы начался в Нижнем Новгороде раньше официального срока
05 сентября 2017 12:09  [176] Исследования нижегородской Госветслужбы не выявили опасных для человека заболеваний у мертвых синиц
Общество

Нижегородская администрация утвердила перечень школ для установки системы централизованного оповещения населения

06 сентября 2017 12:40  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация утвердила перечень школ для установки системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщается в документе на официальном сайте администрации 6 сентября 2017 года.

Постановление "Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода для установки оконечного оборудования муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" подписано главой администрации Сергеем Беловым 1 сентября 2017 года. В перечень вошли 19 учреждений: школы №№128, 145, 37, 16, 20, 5, 154, 140, 48, 187, 46, 122, 72, 138, 123, 114, 146, детский сад № 301 и гимназия № 53.

Напомним, что в течение 2017 года в Нижегородской области идет установка системы централизованного оповещения населения: в муниципалитетах высотные здания оборудуют внешней акустической аппаратурой.

Ранее сообщалось, что ПАО "Ростелеком" займется реконструкцией системы оповещения о ЧС в Нижегородской области в рамках государственно-частного партнерства.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph