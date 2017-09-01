Нижегородская администрация утвердила перечень школ для установки системы централизованного оповещения населения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация утвердила перечень школ для установки системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщается в документе на официальном сайте администрации 6 сентября 2017 года.



Постановление "Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода для установки оконечного оборудования муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" подписано главой администрации Сергеем Беловым 1 сентября 2017 года. В перечень вошли 19 учреждений: школы №№128, 145, 37, 16, 20, 5, 154, 140, 48, 187, 46, 122, 72, 138, 123, 114, 146, детский сад № 301 и гимназия № 53.



Напомним, что в течение 2017 года в Нижегородской области идет установка системы централизованного оповещения населения: в муниципалитетах высотные здания оборудуют внешней акустической аппаратурой.



Ранее сообщалось, что ПАО "Ростелеком" займется реконструкцией системы оповещения о ЧС в Нижегородской области в рамках государственно-частного партнерства.