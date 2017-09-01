"Ростелеком" запустил сервис "Личный кабинет" для операторов связи Бизнес

"Ростелеком" завершил внедрение сервиса "Личный кабинет оператора" (ЛКО) в федеральном масштабе. Об этом сообщает пресс-служба компании 6 сентября 2017 года.

"Теперь любой российский оператор связи может дистанционно заказывать и подключать все лицензируемые услуги связи, обмениваться с поставщиком бухгалтерскими документами, узнавать о новых сервисах в режиме онлайн", - отмечается в сообщении.



Согласно информации, ЛКО обеспечит структурированный учет всей информации о взаимодействии, автоматизирует обмен расчетными данными, позволит сократить сроки обработки заявок и ускорит процесс предоставления новых услуг операторам-партнерам "Ростелекома". "Использование ЛКО уменьшит число телефонных переговоров и объем рутинного и ручного труда персонала как со стороны операторов связи, так и со стороны "Ростелекома", что позволит существенно сократить сроки заключения договоров и соглашений, а в дальнейшем – и сроки реагирования на любые запросы", - говорится в пресс-релизе.

Ростелеком информирует, что ЛКО был разработан командой, состоящей из ИТ-специалистов корпоративного центра и макрорегиональных филиалов ПАО "Ростелеком", а также дочерней компании ООО "Ростелеком-Интеграция", которая специализируется на проектировании и автоматизации процессов продаж и обслуживания в сфере телекоммуникаций. Личный кабинет прошел успешное тестирование в макрорегиональном филиале (МРФ) "Северо-Запад" "Ростелекома" и получил высокую оценку региональных операторов связи - телекоммуникационных компаний Санкт-Петербурга.

"Разработчики обеспечили возможность бесперебойного функционирования ЛКО, удобный интерфейс, а также поддержку сервиса на базе единого call-центра для операторов связи. Сейчас специалисты "Ростелекома" работают над расширением функционала ЛКО: до конца года планируется перевести в ЛКО обработку и ведение заказов всего комплекса технико-эксплуатационных ресурсов, а также международных услуг связи, для чего будет разработана англоязычная версия портала", - сообщается в пресс-релизе.