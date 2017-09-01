Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
06 сентября 2017 17:08  [71] "Ростелеком" подтвердил соответствие услуг ЦОД международному стандарту защиты данных PCI DSS
06 сентября 2017 15:58  [82] Промсвязьбанк выпустил "Карту мира без границ" для путешествий
06 сентября 2017 13:44  [79] "Ростелеком" запустил сервис "Личный кабинет" для операторов связи
06 сентября 2017 09:55  [129] Саровбизнесбанк планирует выдать более пяти тысяч карт "Мир" муниципальным учреждениям Сарова Нижегородской области
05 сентября 2017 18:04  [315] Госэкспертиза одобрила проект строительства комплекса переработки нефтяных остатков на Нижегородском НПЗ
05 сентября 2017 15:10  [212] Японская "Дайдо Метал Коге" намерена расширять производственную площадку в Нижегородской области
05 сентября 2017 13:28  [139] "НКС" проводит техническое перевооружение теплоизоляции магистральных сетей Дзержинска
05 сентября 2017 12:08  [142] "Ростелеком" завершил первый в России мультивендорный тест транспортной сети SDN
05 сентября 2017 11:42  [149] Промсвязьбанк запустил услугу бесплатного пополнения счета и переводов на карты с карт других банков
05 сентября 2017 11:30  [211] Сотрудники нижегородского филиала Сбербанка провели экскурсию для детей из инновационного центра "Сияние"
Бизнес

"Ростелеком" запустил сервис "Личный кабинет" для операторов связи

06 сентября 2017 13:44  [79] Бизнес

"Ростелеком" завершил внедрение сервиса "Личный кабинет оператора" (ЛКО) в федеральном масштабе. Об этом сообщает пресс-служба компании 6 сентября 2017 года.

"Теперь любой российский оператор связи может дистанционно заказывать и подключать все лицензируемые услуги связи, обмениваться с поставщиком бухгалтерскими документами, узнавать о новых сервисах в режиме онлайн", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, ЛКО обеспечит структурированный учет всей информации о взаимодействии, автоматизирует обмен расчетными данными, позволит сократить сроки обработки заявок и ускорит процесс предоставления новых услуг операторам-партнерам "Ростелекома". "Использование ЛКО уменьшит число телефонных переговоров и объем рутинного и ручного труда персонала как со стороны операторов связи, так и со стороны "Ростелекома", что позволит существенно сократить сроки заключения договоров и соглашений, а в дальнейшем – и сроки реагирования на любые запросы", - говорится в пресс-релизе.

Ростелеком информирует, что ЛКО был разработан командой, состоящей из ИТ-специалистов корпоративного центра и макрорегиональных филиалов ПАО "Ростелеком", а также дочерней компании ООО "Ростелеком-Интеграция", которая специализируется на проектировании и автоматизации процессов продаж и обслуживания в сфере телекоммуникаций. Личный кабинет прошел успешное тестирование в макрорегиональном филиале (МРФ) "Северо-Запад" "Ростелекома" и получил высокую оценку региональных операторов связи - телекоммуникационных компаний Санкт-Петербурга.

"Разработчики обеспечили возможность бесперебойного функционирования ЛКО, удобный интерфейс, а также поддержку сервиса на базе единого call-центра для операторов связи. Сейчас специалисты "Ростелекома" работают над расширением функционала ЛКО: до конца года планируется перевести в ЛКО обработку и ведение заказов всего комплекса технико-эксплуатационных ресурсов, а также международных услуг связи, для чего будет разработана англоязычная версия портала", - сообщается в пресс-релизе.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph