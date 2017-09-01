Ковчег с частицами мощей 54 новомучеников и исповедников будет пребывать в нижегородских церквях с 10 по 24 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ковчег с частицами мощей новомучеников и исповедников русской церкви будет пребывать с 10 по 24 сентября 2017 года в церквях Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской епархии 6 сентября 2017 года.

Согласно информации, ковчег будет доставлен на нижегородскую землю в память 100-летия гонений на РПЦ после октябрьских событий 1917 года.

По данным епархии, с 10 по 12 сентября ковчег будет находиться в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода, с 13 по 14 сентября – в Сергиевском храме г. Кстово, с 15 по 16 сентября – в Воскресенском соборе г. Арзамаса, с 17 по 18 сентября – в Знаменской церкви г. Бора, с 19 по 20 сентября – в Никольском соборе Нижнего Новгорода, с 21 по 22 сентября – в Спасо-Преображенском соборе Нижнего Новгорода и с 23 по 24 сентября – в Воскресенском храме г. Дзержинска.

"В ковчег помещены частицы мощей 54 новомучеников и исповедников Церкви Русской", - поясняется в сообщении.

Напомним, что в феврале 2017 года в Нижнем Новгороде пребывал ковчег с частицами мощей святых Петра и Февронии.