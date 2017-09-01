"В том, что обрушилось общежитие, виноваты собственники", - бывшая жительница общежития на ул. Самочкина Любовь Панина Происшествия

"В том, что произошло обрушение нашего общежития, виноваты не Белов и Рожкова, а сами собственники жилья в общежитии", - считает бывшая жительница общежития д. №32 на ул. Самочкина Любовь Панина. Об этом она заявила 6 сентября 2017 года, комментируя итоги рассмотрения уголовного дела в суде Ленинского района.

"Особенно в последнее время жильцы как с ума сошли: проводили канализационные трубы, от которых в подвале потом стояла вода, разрушали несущие стены и все перегородки. Делали, что хотели. И я предупреждала жильцов, что если так будет продолжаться - весной мы рухнем", - рассказала предысторию события Панина.

По её словам, в общежитие на Самочкина она переехала в 2007 году, когда дом принадлежал заводу "Красная Этна". "В свое время на заводе была ревизионная комиссия. Ее представители к нам постоянно приходили и нас контролировали. Так как все знали, что дом слабенький, проводка плохонькая, нам лишнего не дозволяли делать. Но у нас ведь все шустрые, умные, стали подключать микроволновки, стиральные машины", - поясняет Панина.

Первая вода, по ее словам, в подвале дома появилась в 2009 году из-за того, что один из жильцов самовольно провел канализацию.

"А, глядя на них, и другие жильцы стали прорубать себе канализацию. В итоге дошло до того, что жители пятого этажа решили провести трубу до первого, и эта труба забила все стоки окончательно. Когда я побежала к генеральному директору завода, вода в подвалах уже практически доходила до щитовой, она тогда была установлена в подвале", - подчеркнула нижегородка.

После этого последовала передача общежития на баланс города.

"С нами начала работать ДК "Зеленый город". Они вывели проводку снизу, поменяли на новую. И все началось сначала – жильцы снова начали врезаться в нее, кто во что горазд! И все заискрило. А затем еще начались и перепланировки. Стали давать по две комнаты и жильцы, глядя друг на друга, начали рубить несущие стены. Они у нас мощные, по 80 см, так по три дня рубили. Я постоянно всех предупреждала, что хорошим это не кончится, и мы рухнем. Поэтому, я считаю, что мы сами виноваты в произошедшем. Это не Белов, и не Рожкова к нам приходили, рубили и строили, а мы сами", - подытожила Панина.

Она также отметила, что власти с самого начала отнеслись к потерпевшим по-человечески и сделали все возможное, чтобы облегчить участь пострадавших. "С самого начала нас кормили в администрации, затем поселили в хороших условиях с трехразовым питанием в гостиницы. Всем предлагались компенсации, новые квартиры. Я когда слышу, какие суммы в суде некоторые из жильцов заявляют в суде, думаю: "У них что там, унитазы золотые стояли? Или полы были мрамором выложены? Да, многие даже не жили в своих комнатах, стояли они заваленные всяким мусором, а сейчас они заламывают суммы на компенсации. А ведь те, кто согласился на предложение городской власти, уже через год въехал в новые квартиры, которые значительно лучше наших комнат в общежитии", - сказала она.

Панина подчеркнула, что неоднократно пыталась образумить соседей, ведущих незаконные перепланировки и предпринимающих бездумные действия в отношении своего недвижимого имущества, общедомовой собственности. Однако все попытки предотвратить подобные действия были тщетны.

"Я и в следственном комитете дала в итоге показания - что в обрушении нашего дома не кто-то виноват, а сами жильцы", - резюмировала она.

Напомним, что пятиэтажное общежитие рухнуло 15 апреля 2014 года. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек.

Суд посчитал нижегородского сити-менеджера Сергея Белова и экс-главу Ленинского района Надежду Рожкову виновными по делу о рухнувшем доме.