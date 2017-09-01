Суд повторно оставил в силе штраф УФАС в отношении Росгосстраха в 300 тысяч рублей Происшествия

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Суд повторно оставил в силе штраф нижегородского УФАС в отношении ПАО СК "Росгосстрах" в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольной службы 7 сентября 2017 года.

Как напомнили в ведомстве, 13 июля 2015 года УФАС признал действия Росгосстраха совместно с тремя индивидуальными предпринимателями, осуществлявшими деятельность по техосмотру автомобилей, монополистической деятельностью. Согласно информации при оформлении договора ОСАГО компания навязывала приобретение у них диагностическтих карт, прохождение ТО у указанных операторов, а также платную услугу по контрольной диагностике аккумуляторных батарей автомототранспортных средств. УФАС выдал обществу предписание об устранении данных нарушений.

Но 15 февраля 2017 года в антимонопольный орган поступило обращение, после которого было установлено, что в ноябре 2016 года страховой агент Росгосстраха в г.Саров оформлял страховые полисы ОСАГО без наличия действующей диагностической карты, кроме того, в особых отметках страхового полиса ОСАГО указан один из тех же операторов ТО. Нижегородское УФАС России сделало вывод о том, что ПАО СК "Росгосстрах" не исполнило выданное ранее предписание.

По данному факту 7 апреля вынесло постановление о назначении штрафа в размере 300 тысяч рублей. После обжалования суд 26 июня подтвердил правомерность штрафа, после чего "Росгосстрах" обратилось с апелляционной жалобой в Первый арбитражный апелляционный суд. 6 сентября суд оставил в силе решение суда первой инстанции.