Суд заочно приговорил Олега Кондрашова к 10 годам колонии за взятки Происшествия

Олега Кондрашова заочно приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 340 млн рублей, передает "Ъ-Приволжье".

20 апреля суд признал бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода виновным в получении многомиллионной взятки от бизнесмена Мамуки Лосаберидзе. В счет уплаты штрафа арестована коммерческая недвижимость фигуранта на Рождественской улице.

Кстати, прокуратура просила для экс-чиновника 13 лет колонии и штраф в 510 млн рублей.

Как сообщалось ранее, несколько лет назад Олег Кондрашов вместе с семьей уехал в США. Он объявлен в международный розыск.