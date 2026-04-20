Происшествия

Фуру развернуло поперёк трассы М-12 в Нижегородской области

20 апреля 2026 11:12 Происшествия
Фуру развернуло поперёк трассы М-12 в Нижегородской области

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Большегруз FAW с полуприцепом попал в аварию на М-12 в Нижегородской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Авария произошла ночью 20 апреля на 519 км трассы "Восток" + 193 м в Бутурлинском районе. Предварительно, 38-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения и влетел в отбойник.  

Судя по кадрам с места, фуру развернуло, полуприцеп опрокинулся. Проезжая часть была перекрыта на две трети. 

В ГАИ уточнили, что в результате пострадал водитель большегруза. 

Накануне водителей предупреждали об ухудшении погодных условий 20 апреля. Ночью была минусовая температура, а с утра идет снег с дождем. Автомобилистам следует быть внимательнее, не гонять и соблюдать дистанцию. 

Бутурлинский район ДТП М-12
