Фуру развернуло поперёк трассы М-12 в Нижегородской области

Большегруз FAW с полуприцепом попал в аварию на М-12 в Нижегородской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла ночью 20 апреля на 519 км трассы "Восток" + 193 м в Бутурлинском районе. Предварительно, 38-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения и влетел в отбойник.
Судя по кадрам с места, фуру развернуло, полуприцеп опрокинулся. Проезжая часть была перекрыта на две трети.
В ГАИ уточнили, что в результате пострадал водитель большегруза.
Накануне водителей предупреждали об ухудшении погодных условий 20 апреля. Ночью была минусовая температура, а с утра идет снег с дождем. Автомобилистам следует быть внимательнее, не гонять и соблюдать дистанцию.
