"Будем надеяться на объективное и всестороннее расследование в отношении Кирилла Культина", - Алексей Кузнецов Происшествия

Алексей Кузнецов Фото: Администрация Кстовского района

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Будем надеяться на объективное и всестороннее расследование в отношении Кирилла Культина", - заявил глава Кстовского района Нижегородской области Алексей Кузнецов, комментируя задержание главы районной администрации по подозрению в получении взятки.



Алексей Кузнецов подчеркнул, что проинформирован об этом инциденте, и назвал ситуацию "безусловно, неприятной", с которой еще предстоит разбираться следственным органам.



"Сейчас, конечно же, будет очень много предположений, домыслов, искаженных оценок. Я считаю, что не нужно опережать события, нужно дождаться результатов следствия. Если реально имели место противоправные действия – значит, должно быть неотвратимое наказание в соответствии с действующим законодательством. Поэтому будем надеяться на объективное и всестороннее расследование", - отметил глава Кстовского района.

Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали главу администрации Кстовского района Кирилла Культина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование проведению банкротства муниципального предприятия.