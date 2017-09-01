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Происшествия

"Кирилл Культин как глава администрации района – не такая могучая политическая единица", - Евгений Семёнов

07 сентября 2017 17:33  [198] Происшествия
Евгений Семенов

Евгений Семенов

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

"Кирилл Культин как глава администрации района – не такая могучая политическая единица", - об этом заявил корреспонденту НИА "Нижний Новгород" политолог, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Евгений Семёнов, комментируя задержание за взятку главы администрации Кстовского района Нижегородской области.

По словам политолога, маловероятно, что ситуация с задержанием Культина повлияет на расклад политических сил в Кстовском районе или изменит предвыборную ситуацию. "Глава администрации района – не такая могучая политическая единица, ради которой правоохранительные органы могли бы быть втянуты в политическую интригу. Кирилл Культин – не глава МСУ, не руководитель города-миллионника и, уж конечно, не губернатор", - сказал Евгений Семёнов.

"Конечно, делать выводы сразу после задержания не имеет смысла. Должно пройти следствие, доказательства, решение суда – тогда уже можно давать какие-то оценки и комментировать ситуацию", - отметил эксперт.

Комментируя произошедшее, Евгений Семёнов также подчеркнул, что данная ситуация не единична в регионе. "В связи с этой ситуацией можно сказать о том, что в Нижегородской области существует "проблема мэров", когда руководители администраций и главы МСУ очень часто бывают втянутыми в ситуации, связанные с коррупцией или халатностью. Как, например, наш недавний пример – обвинительный приговор главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову", - напомнил он.

"Исполнительная власть в муниципалитетах сегодня явно испытывает кризис. И нужно серьёзно посмотреть на то, как эта власть назначается и выбирается. По моему мнению – давно необходимо вернуться к вопросу выборов мэров и, может быть, создать, как при выборах губернатора, муниципальный фильтр", - заключил эксперт.

Напомним, что и.о. главы райадминистрации вместо Кирилла Культина по данным на 16:30 7 сентября назначен не был.

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