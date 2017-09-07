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Общество

Нижегородская администрация внесла в пути следования более 30 автобусных маршрутов три новых остановки

09 сентября 2017 13:42  [100] Общество
Нижегородская администрация внесла в пути следования более 30 автобусных маршрутов три новых остановки

Нижегородская администрация внесла в пути следования более 30 автобусных маршрутов три новых остановки

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация внесла в пути следования более 30 автобусных маршрутов три новых остановки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода 8 сентября 2017 года.

По маршрутам А-16, А-63, Т-46, Т-90, ТЛ-9, ТЛ-26 вводится остановочный пункт "Торговые ряды" (между остановками "4 нагорный микрорайон" и "Улица Бориса Корнилова"), по маршрутам А-3, А-29, А-51, А-56, А-57, А-89, А-94, Т-21, Т-59, Т-76, ТЛ-3, ТЛ-15 - "Площадь Героев" (между остановками "Улица Просвещенская", "Улица Страж Революции" и "Проспект Героев").

В путь следования маршрутов регулярных перевозок с регистрационными номерами А-19, А-40, А-56, А-58, А-66, А-81, Т-37, Т-40, Т-42, Т-46, Т-59, Т-60, Т-67, Т-69, Т-76, Т-83, Т-85, Т-98, Т-113, Т-117, Т-138 вводится остановочный пункт "Бульвар Заречный" (между остановочными пунктами "Институт экономики и предпринимательства" и "Станция метро "Заречная").

Напомним, что движение автобусов №№ 41, 52, 61, 80 изменилось в Нижнем Новгороде с 31 августа.

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