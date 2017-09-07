Промсвязьбанк
Ростелеком
Популярные комментарии за год
01 июня 2017 16:02  [5644] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
05 октября 2016 15:13  [4705] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [4237] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
11 мая 2017 18:18  [3620] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
28 ноября 2016 17:53  [3537] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
22 февраля 2017 18:17  [3536] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
16 января 2017 16:41  [2979] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
12 сентября 2016 15:52  [2707] "Завод Красный Якорь" будет иметь непосредственное отношение к решению задачи освоения Арктики", - Дмитрий Барыкин
21 декабря 2016 16:26  [2628] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
05 декабря 2016 17:17  [2039] "Главная городская елка будет на пл.Минина, а главные праздничные мероприятия – на пл.Горького", - Сергей Белов
Последние новости рубрики Политика
10 сентября 2017 16:45  [44] Около 8 тысяч избирателей проголосовали на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по данным на 15:00
10 сентября 2017 16:25  [57] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
10 сентября 2017 13:42  [147] Около 7% избирателей проголосовали на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по данным на 12:00
10 сентября 2017 11:58  [195] "Нарушений, происшествий на выборах в Нижегородской области не зафиксировано", - Алексей Антонов
10 сентября 2017 08:01  [586] Выборы депутатов муниципальных парламентов стартовали в Нижегородской области
09 сентября 2017 15:34  [230] Нижегородская администрация не согласовала представителям штаба Алексея Навального митинги в сентябре
08 сентября 2017 18:28  [271] Земское собрание рассмотрит вопрос назначения врио главы администрации Кстовского района Нижегородской области 11 сентября
06 сентября 2017 12:29  [404] "Создается впечатление, что Сергею Белову просто не дали поработать", - Николай Пахомов
05 сентября 2017 17:57  [699] "Белову в процессе апелляции еще не поздно согласиться прекратить дело, что повлечет отмену приговора", - Александр Маслов
05 сентября 2017 17:41  [473] "Приговор Сергею Белову выглядит формальной придиркой, чтобы подвинуть его с занимаемой должности", - Константин Барановский
Политика

"Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов

10 сентября 2017 16:25  [57] Политика
Александр Суханов

Александр Суханов

"Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - заявил НИА "Нижний Новгород" политолог Александр Суханов, комментируя ход довыборов в Нижнем Новгороде 10 сентября 2017 года.

По его мнению, высокой явки по итогам довыборов в областном центре не ожидается.

"Не думаю, что явка возрастет по итогам дня. Закон минимальную явку не определяет. При этом то, что явка небольшая, не означает нелегитимность выборов. Просто это выбор меньшего числа избирателей с учетом, того, что большая часть может по каким-то причинам (например, отсутствие интереса) решить не голосовать сегодня", - отметил Александр Суханов.

Согласно информации на сайте избирательной комиссии Нижегородской области, по предварительным данным явка на 15:00 составила 9.05%.

Напомним, что в Нижнем Новгороде будут избраны депутаты по округам №№18, 27, 31. Изначально на три вакантных мандата документы подали 34 человека. После регистрации кандидатов осталось 15, на день голосования – 14 (директор ООО "Бизнес Центр" Михаил Виноградов выбыл после регистрации).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph