"Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов Политика

Александр Суханов

"Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - заявил НИА "Нижний Новгород" политолог Александр Суханов, комментируя ход довыборов в Нижнем Новгороде 10 сентября 2017 года.

По его мнению, высокой явки по итогам довыборов в областном центре не ожидается.

"Не думаю, что явка возрастет по итогам дня. Закон минимальную явку не определяет. При этом то, что явка небольшая, не означает нелегитимность выборов. Просто это выбор меньшего числа избирателей с учетом, того, что большая часть может по каким-то причинам (например, отсутствие интереса) решить не голосовать сегодня", - отметил Александр Суханов.

Согласно информации на сайте избирательной комиссии Нижегородской области, по предварительным данным явка на 15:00 составила 9.05%.

Напомним, что в Нижнем Новгороде будут избраны депутаты по округам №№18, 27, 31. Изначально на три вакантных мандата документы подали 34 человека. После регистрации кандидатов осталось 15, на день голосования – 14 (директор ООО "Бизнес Центр" Михаил Виноградов выбыл после регистрации).