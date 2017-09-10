"Заявления о нарушениях поступили в облизбирком сегодня из г.Кстово, Арзамаса и Городца", - Оксана Кислицына

Оксана Кислицына
"Заявления о нарушениях поступили в облизбирком сегодня из г.Кстово, Арзамаса и Городца", - сообщила НИА "Нижний Новгород" председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына 10 сентября 2017 года.
По ее словам, всего в избирательную комиссию за сегодняшний день поступило менее пяти сообщений о возможных нарушениях на выборах в регионе.
"Заявления поступили из г.Кстово касаемо направлений наблюдателям, подписанных главой администрации Кстовского района Кириллом Культиным (находящимся под арестом до ноября 2017 года. – прим. НИА "Нижний Новгород"), из Городца – на якобы подвоз избирателей к месту голосования, из Арзамаса – на членов ТИК, которые, по словам заявителя, неправомерно находились на участке. В целом, серьезных нарушений допущено не было", - рассказала Оксана Кислицына.
Она также отметила, что наблюдатели по округу №31 в Нижнем Новгороде жаловались на то, что их не пускают на участок. "Там кандидат от КПРФ отозвал свой список наблюдателей (от движения "Голос" и активистов штаба Алексея Навального). Но это его право", - подчеркнула председатель избирательной комиссии региона.
Оксана Кислицына также отметила, что представители областного избиркома будут присутствовать при подсчете голосов по округу №31 – на избирательном участке в 187-ой школе.
Напомним, что 10 сентября 2017 года в регионе прошли выборы в Гордумы г.Кстово, Первомайска, в совет депутатов г.о.г. Шахунья, поселковый совет п.Ардатов, а также довыборы – в частности, в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+