"Заявления о нарушениях поступили в облизбирком сегодня из г.Кстово, Арзамаса и Городца", - Оксана Кислицына Политика

Оксана Кислицына Фото: НИУ ВШЭ – Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Заявления о нарушениях поступили в облизбирком сегодня из г.Кстово, Арзамаса и Городца", - сообщила НИА "Нижний Новгород" председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына 10 сентября 2017 года.

По ее словам, всего в избирательную комиссию за сегодняшний день поступило менее пяти сообщений о возможных нарушениях на выборах в регионе.

"Заявления поступили из г.Кстово касаемо направлений наблюдателям, подписанных главой администрации Кстовского района Кириллом Культиным (находящимся под арестом до ноября 2017 года. – прим. НИА "Нижний Новгород"), из Городца – на якобы подвоз избирателей к месту голосования, из Арзамаса – на членов ТИК, которые, по словам заявителя, неправомерно находились на участке. В целом, серьезных нарушений допущено не было", - рассказала Оксана Кислицына.

Она также отметила, что наблюдатели по округу №31 в Нижнем Новгороде жаловались на то, что их не пускают на участок. "Там кандидат от КПРФ отозвал свой список наблюдателей (от движения "Голос" и активистов штаба Алексея Навального). Но это его право", - подчеркнула председатель избирательной комиссии региона.

Оксана Кислицына также отметила, что представители областного избиркома будут присутствовать при подсчете голосов по округу №31 – на избирательном участке в 187-ой школе.

Напомним, что 10 сентября 2017 года в регионе прошли выборы в Гордумы г.Кстово, Первомайска, в совет депутатов г.о.г. Шахунья, поселковый совет п.Ардатов, а также довыборы – в частности, в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске.