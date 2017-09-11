"Нижний Новгород является уникальным примером развития прикладной науки ", - Григорий Трубников Общество

"Нижний Новгород является уникальным примером развития прикладной науки в крупных регионах страны", - заявил заместитель министра образования РФ Григорий Трубников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 12 сентября 2017 года.

"Здесь сильная вузовская наука, здесь сильные университеты, здесь в последние годы открылись уникальные лаборатории не только по физике, но и медицине, биологии, работает суперкомпьютер", - сказал он на открытии третьего Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых".

Форум, организованный министерством образования и науки РФ, проходит с 12 по 14 сентября в Нижнем Новгороде на базе ННГУ имени Н.И.Лобачевского. Основным мероприятием форума станет ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов российских вузов.

По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, почти каждый десятый участник форума – нижегородец.

"Это еще одно доказательство, что у нас растет прекрасное поколение молодых ученых. Я встречался с ними весной во время вручения грантов президента РФ – среди регионов ПФО именно нижегородцы получили наибольшее число грантов. В Нижнем Новгороде работали звезда мировой химии Григорий Разуваев, выдающий конструктор Ростислав Алексеев. Теперь у каждого из них целая плеяда последователей. Уверен, что и у современного поколения нижегородских ученых, участников форума будут свои ученики, целые школы", - пояснил губернатор.

"Важно, что происходит коммерциализация многих изобретений молодых людей – для этого в регионе работают бизнес-инкубаторы. Мы рады, что большинство резидентов являются представителями нижегородских научных школ. Сейчас мы перешли с участием университетов и наших предприятий к подготовке рабочих кадров нового поколения – это тоже очень серьезная задача. 12,5 тысяч человек мы готовим каждый год, удовлетворяя запросы наших предприятий", - добавил Шанцев.



По словам ректора ННГУ Евгения Чупрунова, в рамках форума университет проведет для участников экскурсию в биомедицинский кластер университета, институт физики. "Мы организуем общение молодых исследователей в рамках различных секций, чтобы каждый из них имел возможность найти друзей и коллег из других регионов – в науке это значит очень много", - сказал ректор.

В Нижнем Новгороде соберутся более 400 финалистов конкурса из 160 вузов России.

По данным организаторов, в рамках трехдневной программы форума молодые участники будут общаться с лидерами мнений в области науки, технологий и инноваций, знакомиться с инструментами поддержки и продвижения научных результатов, участвовать в мастер-классах и дискуссиях. Выступить с лекциями перед молодежью приглашены: Советник по науке Государственного совета Республики Куба, заместитель Президента Кубинской академии наук, профессор Фидель Кастро Диас-Баларт, Лауреат Нобелевской премии мира, директор Европейского средиземноморского центра климатических изменений Риккардо Валентини, сооснователь и старший вице-президент Acronis по проектированию и разработке ПО Станислав Протасов.