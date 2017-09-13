"Рейтинги Путина и Шанцева высоки и устойчивы", - Евгений Семенов Политика

Евгений Семенов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Рейтинги Путина и Шанцева высоки и устойчивы", - считает руководитель нижегородского филиала фонда развития гражданского общества Евгений Семенов. Об этом он заявил 13 сентября 2017 года, комментируя результаты социологического опроса, проведенного в августе 2017 года институтом политической психологии и научно-исследовательским центром "ЭОН".



"Результаты социологического исследования, проведенного в Нижегородской области, во многом совпадают с анализом внутриполитической ситуации в стране, который проводит фонд развития гражданского общества", - сказал он.

Значимой тенденцией, которую отмечают региональные и федеральные эксперты, является рост общественного запроса на обновление. При этом важным обстоятельством является то, что пока этот запрос носит конструктивный характер. Единый день голосования показал, что процесс обновления элит запущен, и он принят обществом.

"Об этом можно судить по блестящим результатам, которые показали "молодые технократы": Решетников в Пермском крае (более 82%), Антон Алиханов в Калининграде (более 81%), Бречалов в Удмуртии (более 78%) и так далее", - пояснил Семенов.

По его мнению, говорить о росте деструктивных настроений в обществе пока оснований нет. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты нижегородского соцопроса.

"Низкая явка на довыборах в Нижнем Новгороде не может рассматриваться как "прогноз" на выборы президента страны. Эксперты ФоРГО и социологи постоянно говорят о том, что прямой связи между выборами в органы МСУ и выборами главы государства нет. Здесь действуют разные факторы и различные мотивы. Кроме того спекулятивные прогнозы на март 2018, опирающиеся на сообщениях о якобы низкой явке в сентябре, не подтверждаются фактами. Средняя явка по стране – выше 40%. Средняя явка в шести регионах ПФО, в которых прошли выборы губернаторов – 47%. Это нормально", – сказал Семенов.

"Вместе с тем есть тенденции, которые беспокоят. В частности опрос показал снижение доверия и рост антирейтинга органов МСУ. Особенно тревожной выглядит ситуация в Дзержинске и Балахне. На мой взгляд, проведенное исследование дает достаточные основания для принятия управленческих решений. Вопрос в том готова ли региональная власть и "партия власти", кстати, принимать эти решения быстро и жестко", - пояснил руководитель филиала.