"Литературный фестиваль имени Горького поможет нашим детям ближе подойти к литературе", - Олег Рой Культура и отдых

Олег Рой Фото: www.aprilclubnews.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Литературный фестиваль имени Горького поможет нашим детям ближе подойти к литературе", - об этом член попечительского совета фестиваля им. Горького, писатель Олег Рой сообщил на пресс-конференции 14 сентября 2017 года, комментируя проведение II литературного фестиваля им. Горького в 2018 году.



"В рамках этого фестиваля будет проводиться много сессий по детской литературе и мне очень приятно, что администрация Нижнего Новгорода и депутаты городской Думы поддержали эту идею. Наш президент Владимир Владимирович Путин объявил с будущего года десятилетие детства, и я как писатель, который пишет, в том числе и для детей, этому очень рад. Десятилетие детства не может пройти без книги в руках ребенка, и этот фестиваль поможет нашим детям ближе подойти к литературе, показать великолепие и всей русской земли, и родного края", - отметил писатель.



"Мне очень приятно снова быть на нижегородской земле. Огромное спасибо всем, кто поддерживает и будет поддерживать данный проект. Я приглашаю присоединяться всех желающих и популяризировать данный фестиваль, чтобы он вошел в список всероссийских культурных событий. Мы с вами, возможно, стоим у истоков большого проекта, который войдет в историю. Это начинание должно стать толчком и для других регионов России, чтобы таких мероприятий стало, как можно больше", - подвел итог Рой.



Напомним, что II международный литературный фестиваль имени Максима Горького пройдёт в Нижнем Новгороде в марте 2018 года.