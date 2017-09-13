Ростелеком
Популярные комментарии за год
01 июня 2017 16:02  [5655] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
05 октября 2016 15:13  [4727] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [4247] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
11 мая 2017 18:18  [3638] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
28 ноября 2016 17:53  [3551] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
22 февраля 2017 18:17  [3544] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
16 января 2017 16:41  [3006] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
21 декабря 2016 16:26  [2645] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
05 декабря 2016 17:17  [2047] "Главная городская елка будет на пл.Минина, а главные праздничные мероприятия – на пл.Горького", - Сергей Белов
08 февраля 2017 15:25  [1937] "Лояльные "теневому кабинету" люди пришли на смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода", - Евгений Семенов
Последние новости рубрики Культура и отдых
14 сентября 2017 14:17  [37] "Литературный фестиваль имени Горького поможет нашим детям ближе подойти к литературе", - Олег Рой
14 сентября 2017 14:01  [62] II международный литературный фестиваль имени Максима Горького пройдёт в Нижнем Новгороде в марте 2018 года
14 сентября 2017 13:54  [44] ОМК проведет в Выксе Нижегородской области всероссийский книжный фестиваль
13 сентября 2017 09:34  [219] ОМК организует выступления Московского губернского театра и звезд мирового балета в г. Выксе Нижегородской области
12 сентября 2017 16:48  [162] Организаторы намерены с 2018 года запустить тур "По Руси с Максимом Горьким" на постоянной основе
11 сентября 2017 18:55  [167] Ослик и четверо карликовых козлят родились в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
08 сентября 2017 15:24  [409] Выставка произведений русских художников XX века "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" открылась в НГХМ
07 сентября 2017 22:52  [536] Открытие выставки "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" в НГХМ 7 сентября
07 сентября 2017 18:14  [436] Минкульт РФ заявил о преждевременности обсуждения включения Нижнего Новгорода в "Золотое кольцо" до конца 2017 года
07 сентября 2017 17:44  [232] Нижегородский губернатор Валерий Шанцев принял участие в акции "Читать и говорить по-русски"
Культура и отдых

"Литературный фестиваль имени Горького поможет нашим детям ближе подойти к литературе", - Олег Рой

14 сентября 2017 14:17  [37] Культура и отдых
Олег Рой

Олег Рой

Фото: www.aprilclubnews.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Литературный фестиваль имени Горького поможет нашим детям ближе подойти к литературе", - об этом член попечительского совета фестиваля им. Горького, писатель Олег Рой сообщил на пресс-конференции 14 сентября 2017 года, комментируя проведение II литературного фестиваля им. Горького в 2018 году.

"В рамках этого фестиваля будет проводиться много сессий по детской литературе и мне очень приятно, что администрация Нижнего Новгорода и депутаты городской Думы поддержали эту идею. Наш президент Владимир Владимирович Путин объявил с будущего года десятилетие детства, и я как писатель, который пишет, в том числе и для детей, этому очень рад. Десятилетие детства не может пройти без книги в руках ребенка, и этот фестиваль поможет нашим детям ближе подойти к литературе, показать великолепие и всей русской земли, и родного края", - отметил писатель.

"Мне очень приятно снова быть на нижегородской земле. Огромное спасибо всем, кто поддерживает и будет поддерживать данный проект. Я приглашаю присоединяться всех желающих и популяризировать данный фестиваль, чтобы он вошел в список всероссийских культурных событий. Мы с вами, возможно, стоим у истоков большого проекта, который войдет в историю. Это начинание должно стать толчком и для других регионов России, чтобы таких мероприятий стало, как можно больше", - подвел итог Рой.

Напомним, что II международный литературный фестиваль имени Максима Горького пройдёт в Нижнем Новгороде в марте 2018 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph