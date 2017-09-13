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Политика

"Более 87% нижегородцев положительно оценивают деятельность Владимира Путина", - Дмитрий Стрелков

13 сентября 2017 16:05  [43] Политика
Дмитрий Стрелков

Дмитрий Стрелков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Более 87% нижегородцев положительно оценивают деятельность президента РФ Владимира Путина", - заявил руководитель научно-исследовательского центра "ЭОН" Дмитрий Стрелков во время заседания нижегородского эксперт-клуба 13 сентября 2017 года.

По его словам, по результатам опроса, проведенного центром в августе 2017 года, оценка деятельности президента демонстрирует устойчивость. Согласно информации, за один год изменения зафиксированы в интервале 1,3%, что находится в пределах статистической погрешности исследования – 2,6%.

По данным опроса, в целом положительно оценивают деятельность действующего Президента 87,1% нижегородцев. В июне 2016 года эта цифра составляла 87,7%. Доля отрицательных оценок снизилась в пределах статистической погрешности: с 9,8% в июне 2017 года до 7,8% в августе 2017 года.

По данным исследования, наиболее значимой причиной поддержки Путина является поддержка его внешней политики (51,2%). Она на 21 процентный пункт выше поддержки его внутренней политики (30,8%). "По всей видимости, образ Владимира Путина на международной арене в наибольшей степени совпадает со сформировавшимися имиджевыми ожиданиями избирателей", - сделал вывод социолог Александр Прудник.

На втором месте причин поддержки находится мотив безальтернативности Владимира Путина (47,5%), на третьем – стремление к стабильности (38,8%). Как показал опрос, среди причин отказа от поддержки Владимир Путина доминирует стремление части избирателей-нижегородцев к переменам в стране (53,8%). На втором месте находится мотив неодобрение его внутренней политики (52,0%). "Интересно отметить, что даже среди противников Владимира Путина лишь 14,5% не поддерживают его внешнюю политику. Это еще раз подтверждает тезис, что внешнеполитический образ президента является весьма значимым электоральным ресурсом", - отметил Прудник.

В свою очередь, Дмитрий Стрелков сообщил, что уровень одобрения деятельности президента России и губернатора в Нижегородской области значимо выше, чем в среднем по стране. "Левада-центр приводит данные о том, что по стране деятельность Путина поддерживает 81% населения. В Нижегородской области уровень одобрения деятельности президента – 86%. Если по стране, по данным Левада-центра, деятельность губернаторов одобряют 53% населения, то в нашей области деятельность Шанцева одобряют 63% нижегородцев", - отметил социолог.

СПРАВКА:
Социологическое исследование было проведено в августе-сентябре 2017 года Институтом политической психологии и Научно-исследовательским центром "ЭОН". В ходе исследования было опрошено 1,5 тысячи респондентов Нижегородской области. Была применена районированная выборка с заданными социально-демографическими квотами. Статистическое отклонение выборки при 2σ - двойном стандартном отклонении составило 2,60%. Опрос проводился методом личного интервьюирования по месту жительства респондентов. При обработке базы данных использовался пакет статистического анализа социологических данных SPSS.

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