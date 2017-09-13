Сохранение мандатов: политические итоги выборов в г.Кстово, Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

10 сентября 2017 года в Нижегородской области прошли очередные выборы/довыборы в муниципалитетах. В Кстове и Нижнем Новгороде – на неделе после ареста и обвинительного приговора соответственно в отношении глав администраций, в Арзамасе и Дзержинске – на фоне относительного политического штиля. О жалобах на нарушения в ходе голосования, партийных и политических итогах прошедших выборов – в материале НИА "Нижний Новгород".



Нижний Новгород



Жалобы. 14 кандидатов на три округа (№18,27 и 31) – именно столько претендентов на депутатский мандат (из 34-х изначально выдвинувшихся) в итоге приняли участие в довыборах в областном центре 10 сентября. Жалобы в избирком Нижегородской области начали поступать ещё до дня голосования – на отзыв кандидатом от КПРФ по округу №31 Романом Чернигиным списка наблюдателей, состоявшего из участников движения "Голос" и членов штаба оппозиционного политика Алексея Навального. У члена регионального совета "Голоса" Марии Гарайс возникли сомнения в том, подписывал ли сам кандидат документы об отзыве. "В целом, мы, конечно, потеряли возможность проконтролировать выборы на большинстве участков, но, благодаря крайне низкой явке, огромному проценту досрочного голосования и использованию административного ресурса, считаю, что отстранение наблюдателей уже скорее перестраховка. В прямых фальсификациях – "вбросах" и "каруселях" - уже не было нужды", - отметила Мария Гарайс, отвечая на вопросы НИА "Нижний Новгород".



Первый секретарь обкома НРО КПРФ Владислав Егоров отзыв списка наблюдателей пояснил тем, что "КПРФ ввели в заблуждение". "С активистами движения "Голос" мы, действительно, сотрудничали еще на выборах в 2011 году. В этот раз под видом общественников оказались активисты штаба Навального. НРО КПРФ не желает обеспечивать команде Навального тренировочную площадку перед президентскими выборами. КПРФ является идеологическим противником либеральной оппозиции", - заявил Владислав Егоров информагентству.



В региональном избиркоме, в свою очередь, отметили, что кандидат имеет право на отзыв списка наблюдателей. "Это не нарушение", - добавили в ИК НО.



Непосредственно в день выборов на нарушения жаловались по округам №№27 и 31. В Нижегородском районе избиратель, придя на участок №№2564, выяснил, что за него уже проголосовали. По данным областного избиркома, результаты досрочного голосования по этому округу были признаны недействительными на основании того, что заявлений на "досрочку" (106) оказалось меньше, чем бюллетеней в урне (109). Также член регионального совета "Голос" Мария Гарайс заявила информагентству, что на участке №№2703 (округ №31) 100% "досрочных голосов" было отдано за самовыдвиженца, поддерживаемого "Справедливой Россией" - Андрея Колобова. По данному вопросу подана жалоба в ТИК.



По заявлению зампредседателя НРО партии "Яблоко" Олега Родина, находившегося на избирательном участке в качестве представителя СМИ, по участку №2703 (округ №31) были отменены итоги голосования вне помещения. Всего нарушений он насчитал порядка восьми, ТИК не посчитал жалобу подлежащей удовлетворению. Сейчас жалоба рассматривается прокуратурой Советского района.



Итоги. 13 сентября горизбирком утвердил результаты довыборов в Нижнем Новгороде. Победу на довыборах одержали Станислав Прокопович (Единая Россия, округ №18), Шамиль Аляутдинов (Единая Россия, округ №27) и Андрей Колобов (самовыдвиженец, участвовавший в выборах при поддержке "Справедливой России", округ №31). Таким образом, партийный расклад в обновившей Гордуме не изменится: мандаты единороссов Владимира Панова, Олега Сорокина и председателя НРО "СР" Александра Бочкарева перешли к их однопартийцам. В политическом плане голоса секретарей местных отделений "ЕР" в Нижнем Новгороде Прокоповича и Аляутдинова, а также директора "СТН-Девелопмент" (ГК "Столица Нижний") Колобова, вероятнее всего, добавятся к сложившемуся политическому большинству.



Дзержинск



Жалобы. "Город химиков" оказался единственным крупным городом на выборах-2017, по которому не поступали жалобы в избирательную комиссию региона. Член партии КПРФ (именно кандидат от этой партии выиграл довыборы), депутат Гордумы Дзержинска Александр Терентьев связывает отсутствие жалоб с отсутствием "давления со стороны правящей партии и власть имущих". "Это первые на моей памяти такие выборы в Дзержинске. Кампания – не федеральная, возможно, не было особого внимания, потому и административный ресурс не использовался", - считает Терентьев.



Итоги. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, избранный депутат по округу №35, директор ООО "Компания "Окахим" Сергей Елизаров (КПРФ) выиграл выборы с очень большим перевесом - 88,57% голосов избирателей (всего в выборах приняли участие пять человек). По мнению политического обозревателя Андрея Вовка, расклад с приходом Елизарова в Гордуму не изменится: "КПРФ сохранила округ, а ЕР – позволила это сделать". "Ситуация такая же, как с 31-м округом в Нижнем Новгороде. Мне видится в этой преемственности боязнь власти идти на конфликт с оппозиционными партиями перед выборами президента. Все договорились сохранить статус-кво", - считает Андрей Вовк.



Он также добавил, что Сергей Елизаров - ближайший человек к уже упомянутому выше депутату Александру Терентьеву, который, по словам, политобозревателя, равноудален от имеющихся в Дзержинске политических групп: Артамонова, Воронина и "свердловцев".



Арзамас



Жалобы. По итогам арзамасских довыборов, как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном избиркоме, жалоба была одна. Касалась она действий члена территориальной избирательной комиссии (ТИК), По словам члена участковой комиссии, тот неправомерно находился в помещении для голосования и вмешивался в работу членов УИКа. "Нарушение не подтвердилось. Член вышестоящей комиссии имеет право оказывать методологическую помощь нижестоящей и присутствовать при голосовании", - прокомментировали заявление в избирательной комиссии Нижегородской области.



Итоги. "Единая Россия" сохранила свой мандат в Гордуме после избрания единоросса Михаила Мухина мэром Арзамаса. Депутатом по округу №24, обойдя троих конкурентов, стал начальник управления внешних связей Арзамасского приборостроительного завода Константин Аргентов. Учитывая, что Аргентов является секретарем местного отделения "Единой России", мандат за собой сохраняет группа депутатов, выступающая "по противоположную сторону баррикад" от группы, поддерживающей экс-мэра города Татьяну Парусову, исключенную из партии в июне 2017 года.



Кстово



Жалобы. В г.Кстово, в отличие от трех вышеназванных городов, проходили не дополнительные, а основные выборы – по 20-ти округам, в которых участвовало около 90 кандидатов. При этом большого числа жалоб региональный избирком не зафиксировал.



"Поступило обращение от НРО ЛДПР касаемо направлений наблюдателям, подписанных 10 сентября главой администрации Кстовского района Кириллом Культиным (находящимся под арестом с 6 сентября. – прим. НИА "Нижний Новгород"). Однако, поскольку на 10 сентября он сохранил за собой и административную, и партийную должность – нарушением это признано не было", - отметили в ИК НО.



Итоги. Результаты выборов в г.Кстово в целом оказались достаточно предсказуемыми, а само голосование – спокойным. Это особенно чувствовалось на фоне ареста главы администрации Кстовского района Кирилла Культина, чье заключение под стражу для многих кстовчан стало "шоком".



При этом источник, близкий к Думе г.Кстово, заявил НИА "Нижний Новгород", что трактовать арест Культина как попытку дестабилизировать выборы в городе некорректно. "Арест чиновника такого уровня, как правило, готовится задолго: отслеживаются контакты, встречи, ведется прослушка и так далее. Это скорее совпадение", - считает источник.



"Единая Россия" по итогам выборов получила 18 из 20 мандатов, два мандата получила партия КПРФ. Если сравнивать эти итоги с итогами кстовских выборов в 2012 году, получится, что партия власти втрое увеличила численность своих депутатов (тогда в Гордуму прошли шесть единороссов), КПРФ – вдвое (на одного "нардепа"). При этом пять лет назад депутатами стали 12 самовыдвиженцев, среди них - бывшие кстовские главы Алексей Коваленко и Михаил Гоголев. Однако 14 из 18 избравшихся четыре дня назад единороссов – экс-депутаты Гордумы, в том числе - бывшие самовыдвиженцы, которые на этот раз баллотировались от "Единой России".



Все переизбравшиеся депутаты, напомним, голосовали за ликвидацию администрации г.Кстово. Единственный, выступавший тогда против – главный редактор местной газеты "Земляки" Олег Захаров – был снят с выборов по решению суда.



В Гордуму прошли и шесть новых депутатов: директор кстовского ФОКа Олег Клешнин, гендиректор ОАО "Международная Олимпийская Академия Спорта" Владимир Кузнецов, аппаратчик газораспределения ООО "СИБУР-Кстово" Юрий Медведев, директор некоммерческого партнерства "Афонинская Слобода" Владимир Кузнецов, индивидуальный предприниматель Иван Токарев и директор ООО "ПрофИнвест" Андрей Таланин.



По мнению источника информагентства в близком к Гордуме окружении, особого противостояния в традиционно достаточно "дискуссионной" кстовской Гордуме с избранием новых парламентариев не ожидается. "Клешнин - из "команды города", бывший заместитель экс-главы администрации г.Кстово Эдуарда Салахутдинова. Токарев будет как все, Кузнецовы и Медведев – системные", - отметил источник.



Источник также выразил мнение, что за место главы города или его заместителя, скорее всего, будет бороться Андрей Таланин. До того, как в 2014 году Гордума лишила его статуса депутата по представлению прокуратуры, Таланин, напомним, являлся заместителем председателя городской Думы.