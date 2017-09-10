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Политика

"Арест Кирилла Культина не скажется на объединении кстовских администраций", - Николай Носов

11 сентября 2017 12:25  [40] Политика
Николай Носов

Николай Носов

Фото: с сайта администрации Кстовского района

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Арест Кирилла Культина не скажется на объединении кстовских администраций", - заявил и.о. главы администрации Кстовского района Нижегородской области Николай Носов журналистам после заседания Земского собрания 11 сентября.

По его словам, администрация продолжит работать в штатном режиме. "Готовимся к отопительному сезону, на процедуре объединения администраций арест Кирилла Культина не скажется. Процесс объединения уже запущен", - отметил он.

Комментируя арест главы администрации района, Николай Носов подчеркнул, что "это шок" и для него, и, по его мнению, для всего района. "Молодой, энергичный, перспективный, вроде как дела пошли – никто не верит в это. Думаю, следствие во всём разберётся", - добавил он.

Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали главу администрации Кстовского района Кирилла Культина по подозрению в получении взятки. Сообщалось также, что адвокат Кирилла Культина Андрей Наумов не исключает обжалование избранной ему меры пресечения в виде двухмесячного ареста.

Напомним также, что в июне 2017 года Земское собрание Кстовского района Нижегородской области согласовало ликвидацию администрации г.Кстово. 23 августа была утверждена структура объединённой администрации.

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