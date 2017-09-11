Кандидат от КПРФ Сергей Елизаров выиграл довыборы в Думу Дзержинска Нижегородской области Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Кандидат от КПРФ Сергей Елизаров выиграл довыборы в Думу Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном сайте Гордумы.



Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, директор ООО "Компания "Окахим" Сергей Елизаров набрал 976 (88,57%) голосов избирателей, обойдя старшего научного сотрудника ФГБНУ "Научно- исследовательский ветеринарный институт Нечерноземной зоны РФ" Андрея Блохина ("Родина") - он получил 58 (5,26%) голосов, директора МУП "Магазин №65", единоросса Дмитрий Алиева (2,27%, 25 голосов), замдиректора по финансовым вопросам ООО "Финсервис", самовыдвиженца Ирину Соснову (1,18%, 13 голосов) и кандидата от ЛДПР, помощника депутата Заксобрания Нижегородской области Никиты Сорокина Наталью Сомову (1,09%, 12 голосов).



Всего участие в голосовании приняли 1 102 человека, явка составила 21,45%.



Напомним, что в апреле были досрочно прекращены полномочия депутата по округу №35 Романа Фомина (КПРФ) по его собственному желанию, в связи с чем и были назначены довыборы.



Ранее политический обозреватель Андрей Вовк, отвечая на вопросы НИА "Нижний Новгород", отмечал, что мандат в Гордуме может сохранить за собой партия КПРФ, и обратил внимание, что Сергей Елизаров – "правая рука" бывшего депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Терентьева.