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Культура и отдых

"Моя роль в спектакле более индивидуальна, но я заряжен атмосферой праздника вместе с коллегами", - Александр Котюсов

14 сентября 2017 19:19  [24] Культура и отдых
Александр Котюсов

Александр Котюсов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Моя роль в благотворительном спектакле "Не может быть" более индивидуальна, чем у остальных, но я заряжен атмосферой праздника вместе с коллегами", - об этом президент ГК "Пир" и участник благотворительной акции "Знаменитости детям" Александр Котюсов 14 сентября сообщил НИА "Нижний Новгород", комментируя предстоящий премьерный показ.

"Я в данной постановке случае выполняю функции актера, и у меня очень интересная роль, я играю автора, поэтому у меня не диалоги, а монологи. Мой герой выходит на сцену несколько раз и так получается, что из-за специфики роли, я не пересекаюсь с другими актерами, поэтому мои репетиции носят больше индивидуальный характер. Но, разумеется, я все равно внутри этого процесса и заряжен атмосферой предстоящего праздника вместе с коллегами. Мне нравится то, что я делаю, правда, нелегко запоминать большие отрывки текста, так как я не практиковал это со школьных пор, когда мы учили стихи. Но это тоже добавляет рабочему процессу свою искру", - отметил Котюсов.

"Если и в дальнейшем меня будут приглашать принимать участие в подобных акциях, я с удовольствием соглашусь. Я за любые интересные активности! Формат благотворительной театральной постановки кажется очень уместным в данном случае. Мы же смотрим по телевизору танцы со звездами, и нам это интересно, потому что необычно, ярко и можно видеть, как меняются привычные образы знаменитостей. На спектакль из зала будут смотреть наши друзья и коллеги и, я уверен, им будет тоже интересно. Это ведь отличный повод обсуждать нас на сцене друг другом и с нами же. Плюс, в первую очередь, это благотворительная акция, которая поможет талантливым детям, поэтому как театральная тематика очень уместна", - подвел итог участник проекта.

Напомним, что благотворительный спектакль "Не может быть" состоится на сцене Кремлевского концертного зала 22 сентября 2017 года в 19:00. Все собранные средства актеры передадут одаренным детям в день после премьеры. Заказ билетов по телефону: (831) 413-20-15 (доставка по городу бесплатная) или на сайте знаменитостидетям.рф, также приобрести билеты на спектакль можно во всех театрально-концертных кассах Нижнего Новгорода (18+).

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