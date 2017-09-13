"Мы хотим, чтобы благотворительный спектакль "Не может быть" посетило как можно больше нижегородцев", - Елена Козина Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Мы хотим, чтобы благотворительный спектакль "Не может быть" посетило как можно больше нижегородцев", - об этом организатор показа Елена Козина сообщила в рамках пресс-конференции 14 сентября.



По ее словам, данный спектакль будет, как и в других городах, направлен на адресную помощь талантливым детям Нижнего Новгорода. Уникальность постановки состоит в том, что в Нижнем Новгороде акция стартует впервые и соберет вместе представителей разных сфер бизнеса.



Все доходы от продажи билетов будут направлены на помощь одаренным детям из малообеспеченных семей для развития талантов. Спектакль будет показан один раз.



Перед зрителями на сцене будут выступать Ольга Лобачева (Бона Фиде), Сергей и Александр Кузнецовы (ГК Электроника), Игорь Рожковский (Банк ВТБ), Павел Солодкий (Уполномоченный по правам предпринимателей по Нижегородской области), Мария Свиридова ТК "Роза Ветров", Елена Комлева (Абсолют Банк), Денис Никитин (Компания "МегаФон"), Наталия Аверина ГК "Автогильдия", Александр Люлин (Россельхозбанк), Вадим Гущин (Судоходная компания "В.Ф.Танкер"), Василий Козлов (ПАО Сбербанк), Ольга Каменская (Страхования компания "ВСК"), Наталья Перфилова (Ювелирная сеть "Сенат"), Елена Ким (Ресторан "Купеческий"), Александр Котюсов (Группа компаний "ПИР"), Сергей Орлов (Почта России), Ирина Козлова (Банк Открытие).



"Зрительный зал для показа умещает почти тысячу человек, поэтому мы хотим, чтобы к нам пришло, как можно больше народа. Мы хотим раскачать Нижний Новгород, встряхнуть общественность и показать всем гостям, что благотворительность может быть интересной. Формат спектаклей был выбран, потому что изначально вырос из тренингов актёрского мастерства. Театр и работа над спектаклем очень сильно сплачивают людей и очень неожиданно раскрывают их таланты. В Нижнем Новгороде собралась прекрасная команда, которая действительно объединила единомышленников. Наш проект хорош тем, что мы всегда понимаем, кому именно оказываем помощь. Все эти дети перед нашими глазами, мы с ними поддерживаем связь и радуемся их успехам, которые становятся возможными, благодаря адресной помощи. Обращу внимание общественности на то, что подавать заявки на участие талантливых детей в данном проекте можно сразу же после окончания спектакля. Мы обязательно рассматриваем каждую заявку и далее делаем отбор", - отметила Козина.



Она также сообщила, что в дальнейшем планируется, что Нижний Новгорода в последующие годы также будет постоянным участником проекта.



Благотворительный спектакль "Не может быть" состоится на сцене Кремлевского концертного зала 22 сентября 2017 года в 19:00. Все собранные средства актеры передадут одаренным детям в день после премьеры. Заказ билетов по телефону: (831) 413-20-15 (доставка по городу бесплатная) или на сайте знаменитостидетям.рф, также приобрести билеты на спектакль можно во всех театрально-концертных кассах Нижнего Новгорода (18+).



СПРАВКА:



Спектакль проводится в рамках федерального ЗнаменитостиДетям.РФ, инициированного мебельной фабрикой "Мария". На данный момент уже проведено 11 спектаклей, в которых сыграли130 деловых людей, а прибыль от продажи билетов позволила помочь 780 одаренным детям из малообеспеченных семей