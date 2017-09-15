Всероссийский экологический субботник "Зелёная Россия" прошел в Нижнем Новгороде 16 сентября Общество

Всероссийский экологический субботник Зелёная Россия прошел в Нижнем Новгороде 16 сентября Фото: предоставлено организаторами

Всероссийский экологический субботник "Зелёная Россия" прошел в Нижнем Новгороде 16 сентября. Об этом сообщают участники субботника.

Субботник "Зелёная Россия" прошел в областном центре в рамках года экологии. Субботники проходили на Мещерском озере, Щёлоковском хуторе, Смирновских дачах и в Стригинском бору. Все эти объекты являются памятниками природы регионального значения.

Организаторами акции выступило министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. В акции приняли участие органы исполнительной власти, представители других организаций и просто неравнодушные нижегородцы.

Сотрудники ЗАО "Управление отходами-НН" присоединились к субботнику на Мещерском озере. "В год экологии важно не только осуществления комплекса мер по улучшению экологической обстановки, но и личное участие в улучшении ситуации. Мы можем принимать важные и правильные решения, осуществлять масштабные преобразования, но прикоснувшись к решению экологических проблем на локальном уровне, можно лучше проникнуться самим духом стоящих задач", - отметил директор по развитию ЗАО "Управление отходами-НН" Андрей Лебедев.