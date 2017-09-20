"Решения об отставках должны быть обоснованы и политически, и морально", - Сергей Кочеров Политика

Сергей Кочеров Фото: НИА Нижний Новгород

"Решения об отставках должны быть обоснованы и политически, и морально", - сказал политолог Сергей Кочеров, комментируя информацию о возможной отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

"Я каждый раз говорю журналистам, что сначала надо получить официальное подтверждение. Потому что газета "Коммерсант", распространившая новость о том, что из самых достоверных источников известно, что губернатору сделано предложение, от которого он не может отказаться – это всё-таки менее надёжный источник информации, чем президент и губернатор", - подчеркнул он, добавив, что "в наше время в нашей стране может произойти всё что угодно, но всё-таки такие решения должны быть обоснованы и политически, и морально".

"Я в настоящее время не вижу причин, зачем нужно отправлять в отставку Шанцева, тем более, когда нам предстоит пройти через президентские выборы и принять Чемпионат мира по футболу. И для того, и для другого события, с точки зрения самой власти, крайне важно, кто будет возглавлять такую значимую область как Нижегородская", - подчеркнул Кочеров.

По его словам, в случае прихода нового губернатора возникнет неизбежная неразбериха, которой могут воспользоваться те компании, участвующие в строительных работах, которые пошли на это только ради лёгких денег.

"Они нам такое качество работ сделают, что потом перед гостями стыда не оберёшься. Точно так же взять президентскую кампанию, которая, я думаю, заботит власти ещё больше, чем Чемпионат. Согласитесь, что одно дело, когда кампания проводится в области при губернаторе, который пользуется доверием 68% нижегородцев, как показывает августовское исследование, проведённое социологами Александром Прудником и Дмитрием Стрелковым, и другое дело, когда во главе области становится некий noname, которому ещё предстоит заслужить уважение нижегородцев", - добавил Сергей Кочеров.

"Не будем забывать ещё и о том, что, если федеральный центр принимает решение об отставке губернатора, то, в таком случае, он должен это как-то обосновать. Он должен объяснить людям, чем Шанцев стал неугоден. Иначе это будет воспринято как неуважение к мнению жителей региона. Поэтому здесь мне многое редставляется крайне сомнительным в сообщении газеты "Коммерсант". Поэтому я и говорю, что необходимо дождаться официального разъяснения", - подытожил он.

Напомним, вчера вечером появилось сообщение о том, что Валерий Шанцев может уйти в отставку. Однако сегодня сам Шанцев сказал журналистам, что сколько он работает, столько и "собирается" в отставку, и что в его рабочем графике ничего не поменялось.