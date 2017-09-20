Промсвязьбанк
Ростелеком
Популярные комментарии за год
01 июня 2017 16:02  [5664] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
05 октября 2016 15:13  [4743] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [4265] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
11 мая 2017 18:18  [3649] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
28 ноября 2016 17:53  [3566] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
22 февраля 2017 18:17  [3549] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
16 января 2017 16:41  [3035] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
21 декабря 2016 16:26  [2667] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
21 сентября 2017 11:43  [2459] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
10 сентября 2017 16:25  [2149] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
Последние новости рубрики Политика
21 сентября 2017 16:43  [43] "Решения об отставках должны быть обоснованы и политически, и морально", - Сергей Кочеров
21 сентября 2017 15:56  [61] Адвокаты экс-мэра Дзержинска Нижегородской области обжаловали продление его домашнего ареста
21 сентября 2017 13:21  [147] Владимир Путин поручил обеспечить видеотрансляцию с избирательных участков на выборах президента
21 сентября 2017 11:43  [2459] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
20 сентября 2017 19:31  [478] Заседание городской Думы Нижнего Новгорода
20 сентября 2017 17:39  [227] Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко рассчитывает на увеличение темпа работы КСП с приходом Ирины Семашко
20 сентября 2017 17:01  [420] Глава Нижнего Новгорода выступила за назначение конкурса по выбору директора департамента экономики
20 сентября 2017 15:57  [301] Прокуратура заявила о неполноте деклараций о доходах за 2016 год у 12 депутатов нижегородской Думы
20 сентября 2017 15:53  [460] Председатель нижегородской УИК предстанет перед судом за фальсификацию избирательных документов
20 сентября 2017 15:27  [439] Прокуратура внесла представление нижегородской Думе о незаконных выплатах депутатам и их помощникам
Политика

"Решения об отставках должны быть обоснованы и политически, и морально", - Сергей Кочеров

21 сентября 2017 16:43  [43] Политика
Сергей Кочеров

Сергей Кочеров

Фото: НИА Нижний Новгород

"Решения об отставках должны быть обоснованы и политически, и морально", - сказал политолог Сергей Кочеров, комментируя информацию о возможной отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

"Я каждый раз говорю журналистам, что сначала надо получить официальное подтверждение. Потому что газета "Коммерсант", распространившая новость о том, что из самых достоверных источников известно, что губернатору сделано предложение, от которого он не может отказаться – это всё-таки менее надёжный источник информации, чем президент и губернатор", - подчеркнул он, добавив, что "в наше время в нашей стране может произойти всё что угодно, но всё-таки такие решения должны быть обоснованы и политически, и морально".

"Я в настоящее время не вижу причин, зачем нужно отправлять в отставку Шанцева, тем более, когда нам предстоит пройти через президентские выборы и принять Чемпионат мира по футболу. И для того, и для другого события, с точки зрения самой власти, крайне важно, кто будет возглавлять такую значимую область как Нижегородская", - подчеркнул Кочеров.

По его словам, в случае прихода нового губернатора возникнет неизбежная неразбериха, которой могут воспользоваться те компании, участвующие в строительных работах, которые пошли на это только ради лёгких денег.

"Они нам такое качество работ сделают, что потом перед гостями стыда не оберёшься. Точно так же взять президентскую кампанию, которая, я думаю, заботит власти ещё больше, чем Чемпионат. Согласитесь, что одно дело, когда кампания проводится в области при губернаторе, который пользуется доверием 68% нижегородцев, как показывает августовское исследование, проведённое социологами Александром Прудником и Дмитрием Стрелковым, и другое дело, когда во главе области становится некий noname, которому ещё предстоит заслужить уважение нижегородцев", - добавил Сергей Кочеров.

"Не будем забывать ещё и о том, что, если федеральный центр принимает решение об отставке губернатора, то, в таком случае, он должен это как-то обосновать. Он должен объяснить людям, чем Шанцев стал неугоден. Иначе это будет воспринято как неуважение к мнению жителей региона. Поэтому здесь мне многое редставляется крайне сомнительным в сообщении газеты "Коммерсант". Поэтому я и говорю, что необходимо дождаться официального разъяснения", - подытожил он.

Напомним, вчера вечером появилось сообщение о том, что Валерий Шанцев может уйти в отставку. Однако сегодня сам Шанцев сказал журналистам, что сколько он работает, столько и "собирается" в отставку, и что в его рабочем графике ничего не поменялось.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
21 сентября 2017 11:43  [2459] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph