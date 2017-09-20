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Бизнес

"Колоссальные перемены произошли на "Русполимете", - Василий Шупранов

21 сентября 2017 16:59  [91] Бизнес
Василий Шупранов

Василий Шупранов

Фото: nnov.kp.ru

"Колоссальные перемены произошли на "Русполимете", - сказал гендиректор ПАО "Нижегородский машиностроительный завод", АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" Василий Шупранов, комментируя старт работы цеха радиальной ковки в г. Кулебаки.

"Нижегородский машиностроительный завод – давний партнёр "Русполимета", а теперь, когда в Нижнем появился ещё один завод – "Нижегородский завод 70-летия Победы", я считаю, что у вас, Виктор Владимирович, появился ещё один партнёр", - сказал Шупранов, обращаясь к руководителю "Русполимета" Виктору Клочаю.

"Я знаю, каким кулебакский завод был чуть более 10 лет назад, и то, что я увидел на "Русполимете" сегодня, - это колоссальные перемены. Практически построен новый завод. Можно сказать, коллектив предприятия совершил подвиг. Я присоединяюсь к поздравлениям Виктора Владимировича, всего коллектива с сегодняшним событием и с тем, что сделано за последние годы. Это небольшой промежуток времени, за который проделана огромная работа", - отметил он.

Напомним, на металлургическом заводе ПАО "Русполимет" (г. Кулебаки, Нижегородская область) 20 сентября был дан старт работе цеха радиальной ковки. С пуском нового производственного комплекса предприятие завершает 10-летний этап технического перевооружения.

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