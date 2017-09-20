"Коней на переправе не меняют", - Александр Суханов Политика

Александр Суханов

"Коней на переправе не меняют", - заявил журналистам политолог Александр Суханов, комментируя информацию о возможной отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.



"В нижегородских СМИ и нижегородском сегменте социальных сетей сегодня очередная "сенсация" об отставке Валерия Шанцева. И если неделю назад вброс информации о предстоящей замене еще десяти губернаторов (в том числе, возможно, и нижегородского) не привлек внимания широкой общественности, то сейчас новость подается как свершившийся факт. "Коммерсант Ъ" так и пишет: "Окончательно это было решено на встрече главы области с руководством администрации президента", - рассказал Суханов.

Он напомнил, что окончательные решения по таким вопросам принимает глава государства. "Для любого другого лица, объявляющего о принятии такого решения, последствия вполне предсказуемы – превышение полномочий со всеми вытекающими из этого последствиями. Таким образом, говорить о принятом решении, тем более окончательном, серьезному изданию не подобает", - добавил он.

"Вызывают у меня сомнения и причины отправки Валерия Шанцева в отставку, ведь губернатор фактически смог за время работы возродить опустошенную и обескровленную предшественниками экономику региона. Не видеть этого невозможно: уже множество раз перечисляли реализованные при участии и благодаря деятельности губернатора крупные проекты, без которых мы выгляди едва ли не глухой российской глубинкой. По инвестиционной привлекательности наша область одна из лучших в России. Сельское хозяйство области показывает такие результаты, о которых еще несколько лет назад мы не могли и мечтать", - считает политолог.

"Только что введена в эксплуатацию Борская транспортная система, небывалыми темпами идет реконструкция дорог и дворовых территорий, получены крупные оборонные заказы целым рядом нижегородских предприятий, фактическое отсутствие безработицы и многое другое свидетельствует об успешной деятельности нижегородского губернатора. Доверие и поддержка его населением на протяжении длительного времени подтверждается всеми социологическими опросами – 86%", - сказал Александр Суханов.

По его мнению, Валерий Шанцев еще должен многое сделать и реализовать. "Как известно, коней на переправе не меняют, особенно в преддверии президентских выборов. И, по моей оценке, неоднократно заявленной, работать Валерию Павлиновичу нашим губернатором как минимум до осени 2018 года или до весны 2019. И за этот период он сможет реализовать еще не один проект, позволяющий нашему региону успешно идти вперед. Большинство нижегородцев это видят и поддерживают деятельность своего губернатора. А критиковать упущения и предлагать новые решения обязательно надо. Ибо только так и можем помочь", - подытожил он.

Напомним, вчера вечером появилось сообщение о том, что Валерий Шанцев может уйти в отставку. Однако сегодня сам Шанцев сказал журналистам, что сколько он работает, столько и "собирается" в отставку, и что в его рабочем графике ничего не поменялось.