Администрация Дзержинска планирует проводить ярмарку "Покупайте нижегородское" чаще раза в год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Дзержинска планирует проводить ярмарку "Покупайте нижегородское" чаще раза в год. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, данное решение было принято по итогам прошедшей 22 сентября ежегодной ярмарки.

Согласно информации, свою продукцию на ярмарке представили порядка 30 производителей из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Богородска, Городца, Лысково, Ардатова, Ковернино, Бора, Чкаловска, Володарска.

На ярмарке развернута торговля овощной продукцией, хлебобулочными и кондитерскими изделиями, сахаром, чаем, молочной продукцией, мясными полуфабрикатами и колбасными изделиями, рыботоварами, медом и продукцией пчеловодства, саженцами, промтоварами, войлочными изделиями, кожгалантереей и товарами народно-художественного промысла.

"В этом году как никогда ярмарка удалась. В Дзержинск приехало большое количество производителей, желающих представить свою продукцию, поэтому было принято решение изменить месторасположение ярмарки, чтобы она смогла вместить всех желающих. В связи с популярностью ярмарки у жителей, в планах у администрации рассмотреть возможность ее проведения чаще, чем один раз в год", - отметил начальник управления развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Владислав Мозжаров.

СПРАВКА:

Ярмарка проходит в Дзержинске в рамках реализации областной целевой программы "Покупайте нижегородское". Организатор - управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города.