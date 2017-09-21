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Спорт

"Уфимцы провели приличную ротацию, но, тем не менее, мы обыграли достойного соперника", - Николай Писарев

22 сентября 2017 16:58  [31] Спорт
Николай Писарев

Николай Писарев

Фото: ФК "Олимпиец"

"Уфимцы провели приличную ротацию, но, тем не менее, мы обыграли достойного соперника", - считает главный тренер футбольного клуба "Олимпиец" Николай Писарев. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам матча с башкирской "Уфой", прошедшем 21 сентября 2017 года в Дзержинске.

"Мы тоже произвели изменения в составе, держа в уме игру в Питере через два дня с "Зенитом-2", который к тому же отдыхал, не принимая участие в розыгрыше Кубка России. Считаю, что мы должны были выигрывать в основное время. По судейству есть вопросы сразу по нескольким эпизодам. Так что я буду ждать видеоповторы в российском футболе", - приводит слова Писарева пресс-служба "Олимпийца".

"Мы с тренером вратарей Александром Гутеевым решили, что Анисимов будет не только отражать, но и бить пенальти. Артур был готов к этому. Он – молодец - Здорово забил", - добавил он.

Кроме того, Писарев отметил, что тренеры не зря решили поставить Кирилла Малярова на позиции крайнего полузащитника. "Он очень неплохо сыграл в двусторонке, да и сегодня не подкачал. Надеемся, что после такого матча ребята восстановятся быстрее. Но в то же время надо избежать эйфории. Уже в воскресенье нас ждет очень сложный матч в Санкт-Петербурге", - добавил главный тренер.

Напомним, нижегородский ФК "Олимпиец" обыграл башкирскую "Уфу" со счетом 4:1. Эта победа вывела "Олимпиец" в 1/8 финала Кубка России.

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